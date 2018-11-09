花博最搶眼 全球之最、全台第一都在這裡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）2018台中世界花卉博覽會日前在后里、外埔及豐原盛大開幕，台中市政府整理出花博1項全球之最、6大全台第一的必看景點，包括地表最大機械花、全台最大556吋顯示器拼接牆、全台最長240公尺的鐵雕剪紙、全台最大可容納千人的馬術競技場、台灣第一棟用稻稈綑搭建成的永續建築、全台最高10公尺的竹建築、全台人氣第一的國慶冠軍花車等。

位於后里森林園區的「聆聽花開的聲音」大型裝置是地表最大的機械花，由台北世大運聖火裝置藝術團隊豪華朗機工設計，以697朵火紅色「雨傘花」組成，模擬群花開合的生命、光影和聲音，讓遊客看見花開的樣子、聆聽花開的聲音。同樣位於森林園區的「友達微美館」則打造全台最大556吋顯示器拼接牆，民眾可以化身蟻人，一窺植物的「超微觀世界」。

另外，身兼導演及剪紙藝術家的楊士毅在后里馬場園區「花舞館」戶外打造全台最長240公尺、薄度僅0.2公分的紅色鐵雕剪紙藝術，結合新式剪紙創作，以等高線代表大地，樹木、石虎、台灣黑熊等台灣原生動植物圖樣結合孩子的童言話語，呈現人與自然的美好意象。

而斥資2.2億元，長110公尺、寬70公尺，可容納1000位觀眾的馬術競技場，則是全台最大、符合國際標準規格的競技場，也坐落在馬場園區內。

位於后里森林園區內的「四口之家」，是全台第一棟用稻稈綑搭建的永續建築，傳遞綠色、永續、減碳、環保建築的概念，繼獲得台中花博首座「鑽石級建築碳足跡認證」建築，日前更獲得「2018倫敦設計獎銀獎」肯定，是台灣設計界重大突破。

還有高10公尺的豐原葫蘆墩公園「竹跡館」，是全台最大竹建築，它以竹子打造中央山脈的意象，曾入圍有建築奧斯卡之稱的「WAF世界建築獎」。而座落於外埔園區，全長約19公尺、最高5公尺的「石虎花車」則是106年國慶票選全台人氣第一的冠軍花車，也是園區的入口意象。