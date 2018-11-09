薩爾瓦多總統：我們無法停止移民北上　也對暴力犯罪束手無策

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)中美移民集團頭陣，現在已抵達墨西哥首都墨西哥城。這些民衆多來自薩爾瓦多、厄瓜多、以及宏都拉斯等全球知名的犯罪國家，但薩爾瓦多總統表示，他無法停止民衆北上。

日本《時事通信》報導，薩爾瓦多總統薩爾瓦多·桑切斯（Salvador Ceren），在當地時間昨（8）日表示，他們無法停止自己國家民衆，北上前往墨西哥和美國，並強調停止暴力犯罪問題，以及防止民衆前往美國，與家族團聚，也是不可能的要求。

不過，他仍表示，薩爾瓦多政府必須採取必要措施，讓民衆知道前往美國和墨西哥後，可能遇到的困難，以及長距離移動的風險。

薩爾瓦多總統薩爾瓦多·桑切斯（Salvador Ceren）（維基百科）

有關中美北上移民集團完整消息，請見稍早報導。

（發稿時間：2018/10/19 11:20）

川普在推特上，表示瓜地馬拉、宏都拉斯、以及薩爾瓦多等國領袖，放任民衆及犯罪人士，通過墨西哥進入美國。

他警告，除了將停止對這些國家的援助外，還會要求墨西哥配合阻止非法移民，進入美國。若墨西哥不合作，川普揚言動用軍隊，封鎖南方邊境。最後，他不忘批評是民主黨，造成美國今天邊境法規過弱，無法阻擋非法移民。

（發稿時間：2018/10/20 11:10）

日本《產經新聞》報導，當地時間18日，有來自中美洲宏都拉斯等國的大約3000名移民，抵達墨西哥南部邊境。

根據報導，其中有部分移民，已跨越河川，抵達墨西哥境内，但該國似乎無力獨自應付如此大量的移民集團，因此已向聯合國請求支援。

中美瓜地馬拉與墨西哥邊境橋梁，可見大批移民（當地電視報導畫面。美聯社提供）

《產經新聞》介紹，根據墨西哥目前出入境政策，欲進入墨西哥者，必須持有護照、簽證等入境證件，或是申請難民，否則一律驅逐出境。

（發稿時間：2018/10/23 10:01）

川普在推特上表示，墨西哥軍警似乎無法阻止中美移民集團，前往美國南方邊境，並指控集團内有犯罪人士，以及未知的中東裔民衆，因此他已特別警告邊境警察以及軍方，務必提高警覺。

另外，在另一則推文中，川普則是指控瓜地馬拉、宏都拉斯、以及薩爾瓦多，未能停止民衆試圖離開本國，非法入境美國的企圖，因此將大幅減少、取消對這三個國家提供的援助計劃。

（發稿時間：2018/10/23 14:53）

日本《NHK》報導，北上民衆一開始，大約只有160位宏都拉斯人，但在路程上不斷有人加入，目前已有超過7200，參加移民隊伍。

對此，根據報導，尼托於昨（22）日出席一場會議時，表示部分北上民衆為非法移民，並警告他們若維持現在的態度，不只美國去不成，可能也無法待在墨西哥，暗示他們可能被遣返。

《NHK》介紹，墨西哥政府要求這些民衆，照規定申請難民身份，而目前已經有超過1000人，向相關單位提出申請。

（發稿時間：2018/10/24 17:18）

日本《產經新聞》報導，川普在當地時間昨日，於白宮記者會中，表示雖然自己沒有證據，能證明有身份不明中東分子，混在中美洲北上集團中，但可能性相當高。

另外，根據報導，副總統彭斯也附和川普，表示在如此大規模的移民集團中，不可能沒有中東人士，並引述宏都拉斯總統説法，指控反美委内瑞拉總統，向北上集團提供金錢援助。

而美國國務卿龐皮歐，也在同一天的記者會中，強調無論發生什麽事，這些人都無法非法進入美國。

《產經新聞》分析，期中選舉即將登場，因此川普最近為了制衡對移民寬容的民主黨，開始積極在選舉活動上，提到移民議題。報導舉例，他日前在一場期中選舉活動上，表示中美洲北上集團，與民主黨有密切關係。

（發稿時間：2018/10/25 10:55）

日本《產經新聞》回顧，墨西哥總統恩里克·潘尼亞·尼托（Enrique Pena Nieto）曾表示，不遵守法律者，無法繼續待在墨西哥，更無法前往美國，但内政部長卻拒絕明確表示，警察是否會阻止移民集團，持續北上。

根據報導，目前墨西哥警察，幾乎沒有對移民集團，動用強制力，而團内人員也能在當地民衆糧食支援下，持續往北方移動。《產經新聞》介紹，雖然墨西哥國内，有人要求對北上團體，採取人權措施，卻幾乎沒有出現反對移民的排外聲浪。

不過，報導分析，墨西哥現在積極想與美國改善關係，因此若日後有更大規模移民集團，試圖進入墨西哥，則該國恐難保目前寬容態度。

（發稿時間：2018/10/26 09:34）

日本《NHK》報導，川普於當地時間昨（25）日，在推特上表示，絕對不會允許中南美洲移民集團，入境美國，並威脅將動員軍隊，阻止他們入境。

另外，川普還警告移民集團，立刻返回母國，並建議他們若希望移居美國，應該像其他幾百萬人一樣，乖乖申請公民權。

根據報導，目前在美墨邊境，已經有部署將近2000名民兵，但美國國防部長馬提斯表示，為了安裝圍籬，將再加派至少800人。

（發稿時間：2018/10/26 14:38）

日本《NHK》報導，雖然現在有些移民集團成員，已心灰意冷，折返回宏都拉斯，但仍不斷有新人從瓜地馬拉加入，因此依照當地政府説法，目前整個集團的規模，似乎已經超過6000人。

根據報導，當地時間昨（25）日，有大量參與北上集團民衆，抵達距離美墨邊境還有1300公里的皮希希亞潘（Pijijiapan），並接受當地公民團體的醫療及糧食支援。

《NHK》分析，參與北上集團得大多數民衆，都沒有折返回家的意思，因此隨著他們愈來愈接近美墨邊境，情況可能更趨緊張。

中美移民集團（美聯社）

（發稿時間：2018/10/26 17:40）

日本《時事通信》引述美國《華盛頓郵報》報導，表示川普目前正考慮，以國家安全為由，全面禁止中美洲民衆，在美國申請難民資格，來停止移民集團持續北上，並換得期中選舉的選票。

報導介紹，一旦這些民衆被剝奪申請難民資格的權利，美國政府將有權將他們立刻遣返。

根據《時事通信》，美國法律給予位於美國領土内的外國人，申請成為難民的權利。雖然通過的機率不高，只有一成，但在法院審理期間，他們可以繼續待在美國，有一些甚至就這樣潛逃，繼續非法滯留。

（發稿時間：2018/10/27 11:14）

日本《NHK》報導，美國國防部長馬提斯，在當地時間昨（26）日宣佈，為回應美國國土安全部要求，決定派遣軍隊赴美墨邊境。

報導引述美媒説法，表示美國可能會派最少800位士兵，前往阻止中美洲北上移民集團，跨越邊界進入美國。

（發稿時間：2018/10/30 11:50）

日本《產經新聞》報導，美國北方司令部司令泰倫斯·歐蕭尼西（Terrence O’Shaughnessy）在當地時間昨（29）日，表示為組織中美洲移民集團繼續北上，將在美墨邊境部署大約5200位士兵。

根據報導，預計部署的兵種，有陸軍工兵、航空部隊及醫療部隊等，負責支援運送邊境管理人員及其他相關支援。

對此，報導引述專家説法，表示移民集團對邊境地區民衆來説，構成經濟和治安威脅，因此川普可能希望透過派遣軍隊，來吸引支持共和黨的白人選民，幫助期中選舉選情。

（發稿時間：2018/10/30 17:38）

日本《共同社》報導，當地時間昨（29）日，有大批中美北上移民集團成員，從瓜地馬拉西南部，橫渡河川進入墨西哥。

對此，根據報導，當地警方派遣大量人力，逮捕越境者，並將他們帶回問話，場面混亂。

《共同社》引述墨西哥媒體報導，表示該國内政部長表示，瓜地馬拉通知，移民集團中，有躲藏攜帶武器之犯罪分子，因此將便強化邊境警備。不過，内政部長承諾，有正當理由者，將允許入境。

中美移民集團橫渡河川，自瓜地馬拉進入墨西哥（美聯社）

（發稿時間：2018/11/01 11:37）

日本《時事通信》報導，川普在當地時間昨（31）日，表示將把緊急部署在美墨邊境的軍人數，從現在的5200人，提高到大約1萬5000人，以避免中美移民集團北上越境，如願進入美國。

另外，根據報導，川普再次警告，如果中美國家不阻止移民集團繼續北上，將停止對它們的經濟支援。

（發稿時間：2018/11/02 12:02）

日本《產經新聞》報導，墨西哥政府表示，在移民集團中，發現兩位宏都拉斯人，其實分別是毒品及殺人罪的通緝犯，因此將他們驅逐出境。

另外，根據報導，墨西哥還有傳出移民配備搶和燃燒彈，與警方抗衡的情形，因此民衆反對該國政府採取人道措施，對待移民集團的聲音，可能會愈來愈大。

《產經新聞》引述墨媒報導，表示該國内政部長得到瓜地馬拉政府消息，透露其實有犯罪集團，混在移民集團内北上，並加強邊境管制，但似乎仍無法阻擋人群越境。

報導介紹，移民集團民衆主要來自犯罪集團猖獗的薩爾瓦多等中美國家，因此之後也不能排除犯罪集團，僞裝成移民越境的可能。

中美北上移民集團在墨西哥（美聯社）

（發稿時間：2018/11/02 13:45）

日本《時事通信》報導，川普在當地時間昨（1）日，在白宮記者會中表示，若移民集團對美國邊防人員，進行投擲石塊等攻擊，將考慮允許他們使用槍支反擊。

根據報導，川普補充，美國也在考慮，限制非法越境移民，能在美國申請難民地位的地點。

《時事通信》介紹，川普還強調，非法移民威脅美國國内勞工權益，並成為納稅人的負擔，導致公衆危險，態度相當強硬。

（發稿時間：2018/11/03 11:10）

日本《時事通信》報導，川普昨日説明，美國邊防人員在應對逐漸北上，抵達美墨邊境的中美洲移民集團時，不會開槍，收回先前強硬措辭。

不過，根據報導，他稱自己先前，並沒有說會對移民集團「開槍」，只有說會對他們「使用槍支」，並警告若移民集團有攻擊美國人員情事，將面臨長期拘留。

（發稿時間：2018/11/06 14:27）

日本《時事通信》報導，來自貧窮、治安問題嚴重的中美宏都拉斯等國移民集團，在北上3周後，抵達墨西哥城，距離美國邊境還有一半的距離。

報導引述墨媒説法，表示早在3日，就已經有17人抵達墨西哥城。到了5日上午，則達到2200人左右，因此該市便開放體育館供移民集團成員休息，並提供免費的食物及醫療。

中美移民集團頭陣地達墨西哥城，在室内體育館休息（美聯社）

《日本經濟新聞》報導，若移民集團能保持目前移動速度，他們最快能在本周内抵達美墨邊境。

不過，根據報導，也有一些民衆考慮，停止北上，留在墨西哥，而該國政府也已承諾，將在一定條件下，對移民提供就業、醫療、以及孩童教育等福利。

（發稿時間：2018/11/08 12:25）

中美北上移民集團頭陣，已抵達墨西哥首都墨西哥城。集團領袖透露，他們將與墨西哥候任總統洛佩斯·奧布拉多爾（Lopez Obrador）見面。

《日本經濟新聞》報導，中美北上移民集團頭陣代表，在當地時間昨（7）日，透露他們將與奧布拉多爾見面，但未説明詳細時間、地點，且奧布拉多爾方面，也沒有發出任何相關聲明。

報導介紹，奧布拉多爾曾承諾，在自己下個（12）月正式上任後，將給移民集團成員工作簽證，鼓勵他們待在墨西哥。

《日本經濟新聞》報導，目前北上移民集團頭陣部分民衆，已準備繼續北上，往美墨邊境移動，但人權團體勸告，他們應該集體行動，以確保安全，因此現在仍有大量移民，在墨西哥城市政府提供的設施内休息。另外，他們似乎尚未決定，之後北上的詳細路徑。

（發稿時間：2018/11/08 17:38）

中美移民集團頭陣，已抵達墨西哥首都墨西哥城，並預計繼續往北移動，前往美墨邊境，進入美國。然而，媒體報導，有部分民衆決定，留在墨西哥生活。

日本《產經新聞》報導，當地時間昨（7）日，有大量中美移民集團民衆，在墨西哥城政府機構前，大排長龍，等著申請墨西哥工作許可。

根據報導，當地NGO民衆向中美移民集團民衆説明，進入美國的難度相當高，而且就算他們成功抵達邊境，也會耗費好幾個月甚至好幾年，跑完移民申請流程，在此期間，他們必須待在墨西哥。

《產經新聞》報導，一位宏都拉斯移民聼完申請後，表示自己是一時興起，才參與移民集團，但是完全沒有帶身份證件，並對申請美國移民如此困難，感到相當挫折。另一位移民則説明，自己對川普強勢的言行，感到相當擔心。

報導介紹，一位NGO員工表示，在6日聼完她説明的移民，幾乎都放棄前往美國，轉為申請為期一年的墨西哥工作許可，並預測到最後，可能有9成的移民，放棄前往美國，選擇留在墨西哥。

《產經新聞》介紹，雖然墨西哥政府一直以人道態度，面對中美移民集團，但並沒有積極推廣該國工作許可制度。報導分析，每年大約有1萬2000人，會從中南美洲前往美國，但墨西哥沒有能力獨自吸收這麽龐大數量的移民，因此猜測墨西哥政府應該感到相當緊張。

另外，川普甚至打算變更美國國籍出生地主義（屬地主義），來避免非法移民在美國生下的小孩，變成美國人，請看：

（發稿時間：2018/10/31 10:02）

日本《NHK》報導，川普在媒體訪談中，表示美國允許外國人赴美生小孩，就給小孩公民權的做法，簡直「愚蠢至極」，並強調必須停止此做法。

根據報導，川普告訴媒體，雖然美國憲法第14條修正案明文規定出生在美國者及歸化者，為美國及居住州公民，

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.

但他説明無修改憲法必要，並計劃以簽署行政命令方式，來終止給予在美出生外國人小孩公民權。《NHK》報導，訪問川普的媒體表示，這項新行政命令的對象，將是外國人和非法移民。

若川普計劃成真，則勢必動搖美國國籍政策的根基，引起各界討論。

美媒《Quartz》反駁，其實世界上有將近4分之1的國家，採行出生地主義，尤其在美洲大陸更是盛行，例如加拿大、美國、墨西哥、巴西、阿根廷等。不過，這些國家多拒絕給外交官子女公民權。

因此，報導警告，若美國變更國籍政策，恐讓自己成為美洲的異類。

《Quartz》介紹，出生地主義國籍政策，象徵一個國家對移民的開放程度，但也經常成為公衆辯論的焦點，例如英國由於無法承擔大量國際移民，進入該國，便在1981年，修改國籍法規，規定只有在英國出生、且父母至少一方為英國公民者，方能得到英國公民權。

不過，也有些國家是加強對移民的開放，例如《Quartz》回顧，在2000年，德國修改法律，給予長期居住德國者小孩公民權，不再限制父母國籍。

薩爾瓦多總統：我們無法停止移民北上 也對暴力犯罪束手無策