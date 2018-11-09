台鐵新局長張政源上任提6大改革　賴揆出席致詞一度哽咽

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）交通部台鐵局新任局長張政源今(9)日正式上任，他表示，自己是台鐵人，因此選擇回到台鐵改革，也強調解決問題的當務之急是安全，並提出6大改革目標，希望同仁團結，重新擦亮百年老店招牌。

交通部台灣鐵路局今舉辦卸任、新任局長交接暨宣誓就職典禮，行政院長賴清德和交通部長吳宏謀，都出席典禮。

行政院長賴清德致詞時，提到10月21日普悠瑪出軌翻覆事件時一度哽咽，說自己不知拿什麼跟普悠瑪罹難者家屬道歉，也強調台鐵改革沒有人是局外人。

中央社引述賴揆提到普悠瑪出軌翻覆事件時表示，他去慰問時甚至不敢伸出手開門進去休息室慰問，不知道該拿什麼道歉。賴揆指出，自己本身是醫生，他去加護病房探望傷者時也知道這些人未來會如何，不知該拿什麼補償人家。

圖片來源: 中央社

綜合東森新聞與中央社報導，交通部長吳宏謀致詞時表示，台鐵新任局長張政源原本是交通部政務次長，這次在台鐵最艱難的時候站出來接下任務，相信一定不會讓人民失望。

吳宏謀並說，鹿潔身擔任台鐵局長期間，完成花東延線改建，推動國際鐵道交流，促進鐵道觀光，在台鐵工作生涯留下許多貢獻。

曾在台鐵任職長達15年的新任局長張政源，在典禮上先向普悠瑪翻車事故不幸罹難者、受傷旅客及家屬致上十二萬分歉意。

他強調，解決問題當務之急就是「安全」二字，台鐵必須努力確保行車安全，為社會大眾提供一條「安全回家的路」，重新找回社會大眾對台鐵的信任，其次就是提振員工士氣，凝聚員工向心力，找回台鐵人的尊嚴與自信。

他同時提出6大改革方向，強調未來會朝「確保行車安全」、「改造台鐵文化」、「提升服務品質」、「改善工作環境」、「更新車路設施」、「推動企業經營」的目標努力，也會在最短時間內提出具體的策略與執行方案。

張政源說，台鐵這個百年老店也曾風光一時，是國家的金雞母，並不是生來就虧損，希望同仁能重拾團結和榮譽精神，同心協力，擦亮金字招牌。