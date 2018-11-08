空氣品質爆紫！經部：以多元作法降低空污

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）面對最近空污問題，國民黨立委江啟臣等人提「減煤無碳家園推動法草案」，經濟部表示，非核減煤路徑已相當明確，2030年無煤目標目前評估不可能，會持續檢討相關技術，並以多元作法降低空污。

中央社報導，立法院經濟、社會福利及衛生環境兩委員會今（8）日聯席審查「減碳無煤家園推動法草案」，經濟部政務次長曾文生在會中表示，目前已分別有相關專法進行規範，為避免法規競合，兼顧電力供應穩定及有效達成減碳目標，建議不另訂專法。

曾文生說明，「減煤」是政府推動能源轉型重要政策方向；從能源安全來看，台灣目前未具備推動「無煤」條件，能源條件與台灣相仿的鄰國日本、韓國，2030年燃煤分別仍占比26%與36%。

曾文生強調，為確保能源多元及穩定電力供應與分散風險，作為基載電源的燃煤發電仍有必要維持一定比例，目前我國沒有推動「無煤」的條件。

經濟部能源局長林全能表示，能源政策已擬定明確非核減煤路徑，希望在2025年將燃煤發電占比降至30%，這也是參考日本、南韓等與台灣相似的獨立電網狀況來擬訂，日本目標在2030年將燃煤發電占比降至26%，南韓則目標36%。

林全能指出，日本、南韓仍納入核能發電，但在台灣非核共識下，不可能一下子在2030年達到無煤目標，後續會持續檢討發電等相關技術發展，但目前尚未看到較適合、且不會產生空污的技術，無法斷言何時能達到無煤目標。

能源局於今日也發布新聞稿指出，夏季用電尖峰時，燃煤電廠發電量較高，但並無顯著空污問題，但在秋冬季用電需求較低、燃煤電廠降載時，卻有空氣品質惡化問題，顯示燃煤發電不全是影響空品主因。

能源局表示，目前已透過火力機組降載、污染防制措施及能源轉型等多元作法，降低空污排放。

短期作法包括在電廠煙囪裝設連續自動監測設施，接受各地方環保局監督，並在空品不良期間及區域，執行降載減排作業；中長期作法包括加速推動燃煤電廠汰舊換新，新設或擴建電廠需採最佳可行技術，提升電廠空污防治設備效能，有效降低空污及碳排放。