全球格蘭菲迪調酒實驗大賽　台灣「可以吃得調酒」跨界組合奪冠

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）甫於英國落幕的「2018全球格蘭菲迪調酒實驗大賽」聚集全球各國冠軍代表隊，代表台灣出賽的雙人隊伍為TCRC調酒師調酒師蔡懷之（Johnny），與蜷尾家創辦人李豫，攜手以調酒入小籠包為題「小籠菲迪」拿下世界冠軍。

「2018全球格蘭菲迪調酒實驗大賽」今年已邁入第三年，不僅專注於調酒本身，更加入跨界元素，參賽者為兩人一組，必須為不同領域合作，作品也必須具實驗性開創精神，今匯集來自西班牙、英國、法國、印度、保加利亞、以色列、美國、杜拜等共十國的冠軍代表隊，共同角逐最高榮耀。



「蜷尾家」創辦人李豫攜手TCRC調酒師蔡懷之（Johnny）以特製調酒「小龍菲迪」，一舉拿下世界冠軍！（圖/格蘭菲迪）

台灣派出華人冰王「蜷尾家」創辦人李豫，以及TCRC調酒師蔡懷之（Johnny）前往英國，先前，他們以特製調酒「小龍菲迪」打敗另外2對跨界組合，於台灣預賽中脫穎而出。

此次，於蘇格蘭舉行的決賽共兩天，第一天以各國冠軍原有的作品為主，第二天則考驗臨場反應，由品牌準備蘇格蘭特產，300位參賽者必須在5小時內設計並製做完成一款全新調酒，台灣隊在2天都拿下極高分數，也因此順利奪下冠軍寶座。

綜合媒體報導，身為知名冰店蜷尾家創辦人的李豫，更是藝術收藏家，他表示，生活日常就是一種行為藝術，這次他們要把日常使用的蒸籠和小籠包端上國際調酒賽，設計一款可以吃的調酒。



「小籠菲迪」餅皮用的是冰皮麻糬，為了將小籠包包得漂亮，李豫還特別請教和名餐廳的小籠包師傅（圖/格蘭菲迪）

GQ報導，此款世界冠軍酒款「小籠菲迪」，使用將格蘭菲迪12年威士忌、青葡萄乾、自製楓糖烤培根、台灣冬瓜糖、浸泡過格蘭菲迪12年的青葡萄酒液製成冰沙內餡，包上麻糬冰皮，再配上以威士忌、PX雪莉酒、自製茉莉花茶糖漿、馬告楊桃汁、蘋果汁、苦精製成，放在醬油罐中的醬汁、乾燥過的糖炒薑絲，一起沾著入口，同時也能將醬汁倒入有金萱茶和香草、澄清鳳梨和馬告兩種口味的冰塊中一起飲用。

值得一提的是，在「2018全球格蘭菲迪調酒實驗大賽」開跑前，台灣已舉辦「2018 格蘭菲迪 WHY NOT? 威士忌跨界實驗調酒挑戰賽」預賽，挑選出一支優秀隊伍出國比賽。

共三組的雙人參賽組合皆以「榮耀台灣」為題，另外兩組分別為，Bar Pun的宋天恩（Kero）以及設計師吳孝儒（Pili），帶來加入珍珠奶茶元素的「菲要珍珠 Bubbleholich 」；新銳冠軍刺青師梁凱皓（Chris），以及 Kashoku調酒師陳哲逸MT，創作「尋路者Path Finder」加入台灣刺蔥、山椒與香草強烈風味，結合刺青藝術，希望能讓味道刺進品酒者的記憶深處。



Bar Pun的宋天恩（左）以及設計師吳孝儒（右），設計調酒「菲要珍珠 」（圖/格蘭菲迪）



刺青師梁凱皓（Chris）以及 Kashoku調酒師陳哲逸MT，創作調解「尋路者Path Finder」（圖/格蘭菲迪）



2018 格蘭菲迪 WHY NOT? 威士忌跨界實驗調酒挑戰賽（影/youtube）