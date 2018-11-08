姚文智質疑柯文哲　4年前關募款帳戶仍接受捐款

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨台北市長候選人姚文智今（8）日召開記者會，指台北市長柯文哲在2014年選舉投票前，宣布11月16日停止接受捐款，但11月16日後仍有近930萬元進入帳戶。

中央社報導，台北市長柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒表示，柯文哲在2014年相關競選帳戶費用皆已向監察院申報，他誠摯呼籲民進黨台北市長候選人姚文智，如今選舉是選2018年台北市長，應公布本次選舉帳目。

姚文智在記者會中，拿出新聞報導資料表示，柯文哲曾在2014年11月10日召開記者會，並以新聞稿宣告：「11月15日完全停止1000元以上匿名及非匿名捐款、23:59完全撤下關閉網路募款」等。

姚文智質疑，從柯文哲向監察院申報的政治獻金會計報告顯示，2014月11月16日至11月28日（當年投票前一日），仍有3281筆捐款，總金額為新台幣997萬8613元；扣除單筆未達1000元的捐款，共有1564筆，總金額為929萬4737元，柯文哲當初開記者會說要停止接受捐款，根本是謊言。

姚文智表示，依據政治獻金法第15條規定，不願收受的政治獻金，應「繳庫」或「返還捐贈者」，但柯文哲「繳庫支出」登載為「0」，「返還捐贈支出」的數字遠遠低於結算金額；姚文智呼籲，柯文哲在本週六辯論，應將2014年應繳庫及返還的明細公開，對社會交代清楚。

姚文智提到，柯文哲在今年8月18日強烈批判，政壇所有人「他們都捨不得提早停止募款，因為他們要撈到最後一秒」，顯示自己的清高，不過柯文哲在2014年說要提早停止募款，但實際上一直到選舉投票前最後一刻，都還在接受捐款，柯文哲自己才是撈到最後一秒，而且沽名釣譽、譁眾取寵。