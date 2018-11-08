批柯文哲曾加工死亡 民團籲教部撤銷其博士資格

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣教師聯盟及台灣社等獨派團體8日到教育部前抗議，表示台北市長柯文哲2002年6月所發表的博士論文，涉及利用葉克膜在病人身上「加工死亡」，已違反醫學及學術倫理，要求教育部撤銷柯文哲博士論文及資格。

教育部高教司專門委員王淑娟回應將進行瞭解，如果涉及學位論文，會發文請台大進行處理。

曾任台大醫院醫師的柯文哲專長葉克膜技術（ECMO），卻因ECMO被中國拿來應用在器官捐贈，而身陷相關學術、醫療及道德爭議。

日前美國調查作家葛特曼深入研究中國強摘法輪功人員器官情況，日前來台就指柯文哲是幫凶，今日再有民間團體加入批評行列。

自由報導，台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏表示，柯的2002年博士論文第22到23頁，寫到在病人未腦死、有心跳，被靜脈注射藥物，目的是取得心跳停止的書面證明，此外還在ECMO過程中，從病人股動脈插入阻塞氣球導管，目的是阻止心跳重現，上述兩種行為，就是嚴重的「加工死亡」證據。

博仁醫院心臟外科主任蘇上豪說，柯文哲違反醫學及學術倫理，在病人尚未斷氣就打藥，甚至打入肌肉麻痺劑等，避免病人在劃下第一刀時反抗，呼籲台大醫院交出柯過去的手術病例，已寫好投訴狀要「告洋狀」，讓國際知道柯的惡行。

柯文哲今掃街拜票時對媒體詢問表示為四年前舊議題不多做回應。