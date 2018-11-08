台北富邦銀行行動支付　想Pay就Pay不受限

看好行動支付發展，台北富邦銀行繼日前入股LINE Pay、全面支援Apple Pay等七大國際及國內NFC感應支付錢包後， 現在旗下專為自行客戶開發的行動支付工具「LuckyPAY」 也自即日起可在全家便利商店及萊爾富便利商店兩大超商全台4, 600家店使用，透過多元支付工具全方位覆蓋各種客群需求， 讓民眾想Pay就Pay，自由靈活不受限！

北富銀執行副總黃以孟表示「需求在哪裡、服務就到哪裡」， 無論客戶喜歡何種行動支付方式，北富銀都能支持， 讓客戶可以有最大的自由度，選擇自己最信賴、 使用最順手的支付工具。秉持此理念，北富銀在去年底開始與M+ messenger合作，為北富銀存戶推出了「富邦旺紅包 (Lucky Money)」，方便帳戶與帳戶間小額收發紅包或轉帳，截至今年 10月底已有逾640萬人次搶紅包，不僅帶動富邦行動銀行App 交易量大幅成長近1倍，象徵北富銀行動支付的吉祥物「Lucky 鬆獅犬」更一躍成為用戶最愛， 特別手工訂做的卡哇伊鬆獅犬公仔一亮相就被瘋搶一空。

在富邦旺紅包的成功基礎上，北富銀進一步延伸出LuckyPAY 支付， 為習慣使用行動銀行的自行存戶及卡友創造更多接觸行動支付的機會 。LuckyPAY只要登入北富銀行動銀行就可以自動帶出用戶的 帳戶和信用卡讓用戶選擇綁定，省去輸入帳號的繁瑣， 且客戶可以直接在富邦行動銀行裡進行帳戶、信用卡、 行動支付的交易查詢，對於不喜歡安裝太多App的用戶來說， 多一個能夠解決痛點、提升使用行動支付使用意願的選項。

黃以孟指出， 北富銀是台灣第一家推出即時通訊社群收發紅包的銀行， 也是首家將區塊鏈支付落實到校園實際商業運轉的企業， 有能力應對不同客群需求提供多元生活金融方案， 正顯示出北富銀深厚的數位技術實力。北富銀也積極參與的LINE Pay一卡通服務自9月推出以來用戶反應熱烈， 估計今年底前用戶數可望突破100萬人，未來北富銀在Finte ch應用上將持續開發並導入成熟技術與LINE Pay深入合作，搭配北富銀創新的服務思維和優異的技術能力，與 LINE Pay合作為用戶創造更多耳目一新的生活金融服務。

此外，為慶祝與全家、萊爾富合作上線，LuckyPAY也將同步 推出全台所有合作通路7%現金回饋活動，並針對全家與萊爾富各自 再享額外7%加碼，總計最高可獲得14%現金回饋。 詳細活動內容請參閱活動網址：https://www. fubon.com/banking/event/ deposit/LuckyPAY/index.html