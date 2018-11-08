搶救少子化   臺灣企銀「添好孕消費性貸款」受好評

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）依據行政院國家發展委員會「人口推估報告（2018至2 065年）」，我國正面臨人口零成長危機，臺灣企銀首創推出「添好孕」優惠信用貸款，希望減低新手父母的經濟負擔。

人口推估報告中指出，國內婦女生育率持續下降，未來總人口成長由正轉負已成不可避免趨勢，更並預估在2026年老 年人口占比超越20%，將成為超高齡社會一員，高齡化速度較歐、美、日等國家為快。另根據內政部戶政司統計，2017年臺灣嬰 幼兒出生人口不到20萬人，生育率僅1.13%，已成全球第3低 國家。

各項數據透露台灣已面臨少子化與高齡化危機， 少子化所帶來的「勞動力不足」因素將影響本國稅收逐漸遞減， 加上高齡化衝擊所帶來的退休年金、社福支出成本遞增， 在收支不平衡的情況下，恐導致國家財政嚴重赤字甚至破產， 因此設法提高生育率已是刻不容緩。

鑑於民眾因求子施行人工生育， 或撫育幼兒增加生活開銷而降低生育意願，為鼓勵國人生育、 幫助父母減輕育兒負擔，進而提升本國生育率以厚植國力，臺灣企銀首創推出「添好孕」優惠信用貸款。 經統計該項貸款自開辦以來至今年10月底已承辦1,300多件，撥貸金額達新臺幣約4.9億元，成效卓越，顯示民眾對於生(育) 兒資金需求殷切。

臺灣企銀秉持愛與關懷的服務精神， 對於善盡企業社會責任一直不遺餘力，想要圓生子夢、 已懷孕準父母以及育有3歲以下幼兒之父母，如有資金需求可洽臺灣企銀各地分行辦理，貸款金額最高100 萬元，期限最長7年，網址：https://www.tbb. com.tw/web/guest/-184。