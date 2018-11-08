富櫃50「櫃買市場業績發表會」11月9日接力上場

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）櫃買中心8日表示，「櫃買市場業績發表會」11月9日接力上場，邀請富櫃50指數成分股中的晶圓及IC測試領導廠商精測公司（6510）到場說明公司財務業務及產業概況，歡迎投資人踴躍報名參加。

「富櫃50指數」成分股為櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前50檔上櫃公司，主要有半導體、生技醫療、電腦等三大產業。上週三首場富櫃50主題之業績發表會圓滿成功，投資人出席踴躍現場提問交流熱絡，11月9日（週五）將繼續推「富櫃50（二）」，邀請富櫃50指數成分股中的晶圓及IC測試領導廠商精測公司（6510）到場說明公司財務業務及產業概況，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心同時表示，今年以來櫃買指數由148.52點下跌至11月6日的116.71點，跌幅達21.42%，而富櫃五十指數亦由189.34點下跌至11月6日的128.82點，跌幅達31.96%，與基本面背離。上櫃公司營運動能仍維持強勁，在獲利成長性方面亦有不錯的表現，上櫃公司前三季累計營收較去年同期成長9.1%，顯示整體基本面表現佳，而截至今年10月底整體上櫃公司本益比為19.18，已處於近6年來之低點，建議投資人可多加參與業績發表會以瞭解公司所屬產業之發展趨勢、公司營運績效及未來展望與動向。

櫃買中心指出，本系列業績發表會主題多元豐富，與會公司之產業範圍包括富櫃50、綠色經濟、文化創意、智慧製造、農業科技、櫃買特色、生技醫療及半導體應用等面向，投資人可到櫃買中心網站(網址:http://www.tpex.org.tw)報名。此外，對於未能到場與會者，櫃買中心網站也提供同步收看「櫃買市場業績發表會」實況的服務，歡迎投資人多加利用。