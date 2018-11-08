Port23「感恩節溫馨禮籃」11/10前預購送沙

受到歐美文化的影響，近年來感恩節也成為國內熱門節日之一， 為了讓消費者也能一嚐節慶滋味，Folio Hotel台北大安館內餐廳「Port23」，以重達近2公斤的 火雞腿為主角，搭配肋眼牛排、野菇燉飯、特製焦糖厚切培根、 手工蘋果塔等，打造「感恩節溫馨禮籃」 每組售價TWD3,280元，11月10日前預訂贈送經典凱薩沙 拉乙份。另外，11月17日起亦推出「感恩節雙人套餐」每套TW D1,880元，讓團圓歡聚的日子更添風味。

感恩節餐桌必備佳餚：火雞，源自於聖經舊約出埃及記， 當時摩西帶著以色列人走在西奈沙漠，經歷數日無水、 無食物的日子後，飛來了大批鵪鶉讓他們飽食一番， 也因此對於西方人而言，禽類是上帝賜與人們的禮物， 而身為美國特產的火雞便成為感恩節大餐的傳統菜色。

在這個充滿意義的分享時刻，「Port23」特製「 感恩節溫馨禮籃」。取火雞最可口鮮嫩的雞腿部位， 一出烤爐陣陣肉香撲鼻而來，表皮金黃酥脆內裡肉汁豐盈， 令人食指大動。另外，以維吉尼亞培根火腿製成的「焦糖厚切培根」 也是不可小覷的角色之一，低溫火烤1.5小時後抹上蜂蜜及砂糖， 炙燒烘烤呈現討喜的焦糖色，甜蜜滋味中帶著軟嫩厚實的口感， 搭配「美國肋眼牛排」、「野菇香料燉飯」、「紅酒醬汁」和「 手工蘋果塔」，大大滿足派對氣氛。每組禮籃售價TWD3,280 元，11月10日前預訂贈送經典凱薩沙拉乙份。

共享溫馨時刻 雙人套餐重磅上桌

若是想在「Port23」感受美式鄉村氛圍，也可以選擇「 感恩節雙人套餐」，主餐「香料火雞腿野菇燉飯附季節時蔬」， 重量級火雞腿放上桌不只一飽口福、更大飽眼福， 和香氣濃郁的野菇燉飯一同入口，構築秋天歡慶豐收的美好。 最後再以主廚自製「手工蘋果塔」點綴味蕾， 酸甜酥脆帶來心滿意足的溫馨氣息。「感恩節雙人套餐」包含湯品、 麵包、沙拉、主餐、甜點和泰瑞絲拉紅白酒任選兩杯，每套TWD1 ,880元，11月17日起至11月30日期間限定。