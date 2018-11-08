Port23「感恩節溫馨禮籃」11/10前預購送沙

在Port23享用「感恩節雙人套餐」，感受美式鄉村的節慶氛圍。(照片由富邦旅管提供)
受到歐美文化的影響，近年來感恩節也成為國內熱門節日之一，為了讓消費者也能一嚐節慶滋味，Folio Hotel台北大安館內餐廳「Port23」，以重達近2公斤的火雞腿為主角，搭配肋眼牛排、野菇燉飯、特製焦糖厚切培根、手工蘋果塔等，打造「感恩節溫馨禮籃」 每組售價TWD3,280元，11月10日前預訂贈送經典凱薩沙拉乙份。另外，11月17日起亦推出「感恩節雙人套餐」每套TWD1,880元，讓團圓歡聚的日子更添風味。
感恩節餐桌必備佳餚：火雞，源自於聖經舊約出埃及記，當時摩西帶著以色列人走在西奈沙漠，經歷數日無水、無食物的日子後，飛來了大批鵪鶉讓他們飽食一番，也因此對於西方人而言，禽類是上帝賜與人們的禮物，而身為美國特產的火雞便成為感恩節大餐的傳統菜色。
在這個充滿意義的分享時刻，「Port23」特製「感恩節溫馨禮籃」。取火雞最可口鮮嫩的雞腿部位，一出烤爐陣陣肉香撲鼻而來，表皮金黃酥脆內裡肉汁豐盈，令人食指大動。另外，以維吉尼亞培根火腿製成的「焦糖厚切培根」也是不可小覷的角色之一，低溫火烤1.5小時後抹上蜂蜜及砂糖，炙燒烘烤呈現討喜的焦糖色，甜蜜滋味中帶著軟嫩厚實的口感，搭配「美國肋眼牛排」、「野菇香料燉飯」、「紅酒醬汁」和「手工蘋果塔」，大大滿足派對氣氛。每組禮籃售價TWD3,280元，11月10日前預訂贈送經典凱薩沙拉乙份。
共享溫馨時刻 雙人套餐重磅上桌
若是想在「Port23」感受美式鄉村氛圍，也可以選擇「感恩節雙人套餐」，主餐「香料火雞腿野菇燉飯附季節時蔬」，重量級火雞腿放上桌不只一飽口福、更大飽眼福，和香氣濃郁的野菇燉飯一同入口，構築秋天歡慶豐收的美好。最後再以主廚自製「手工蘋果塔」點綴味蕾，酸甜酥脆帶來心滿意足的溫馨氣息。「感恩節雙人套餐」包含湯品、麵包、沙拉、主餐、甜點和泰瑞絲拉紅白酒任選兩杯，每套TWD1,880元，11月17日起至11月30日期間限定。