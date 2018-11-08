新北率先導入矽谷創新教育推動國際級STEAM課程

新北教育最重要的競爭力就在創新與科技，今(8) 日福和國中Fuhe D.School揭牌，是新北市第四座把矽谷「史丹佛D. School」創新觀念扎根在學校的教育工程， 啟發孩子創意自信並讓學習無邊界，厚植新北學子全球競爭力。

呂衛青副市長表示，新北市引領全國推動生活科技教育， 採雙核心模式重點建置國際級的「跨域實創教育廊帶（D. School）」及「多功能科技教學工坊(Techshop)」 ，與英、美等國家同步整合「設計」與「科技」 打造創意與合作的跨領域專題探究的教學空間。

林奕華局長也提到，透過「全國首創」之【實創Techshop+ 】生活科技教育前瞻領航3年計畫， 以生活科技學科連結各領域及重大議題，期許學生進行自主、 探索的整合學習，是新北市結合「實驗」與「創新」 精神所推動的未來人才培育系統。

Fuhe D.School以發展遊具專題課程及AI人機互動應用教學為特 色，規劃情境式、探索式的跨數學、 科技與人文社會領域整合學習系統，綜合想像、思考、 實作及分享等學習歷程，今日同步發表「藝群暖科技家」課程專冊， 並啟用創意設計吧、智控實驗室、動力機械艙、 波特鈦工坊及不同凡想穿廊五大空間， 運用機構結構及電與控制原理，裝置大型遊具學習情境， 讓學生玩出思考探究力。「AI」時代的來臨， 為福和現場發表自走車、人體電流急急棒等課程設計， 統整應用機械、電子、電機、程式邏輯相關知識， 再融入創意思考及解決問題的能力，提供學生多元且跨領域的學習。

首度由臺科大學生與國中生攜手共創的海洋光暈(Ocean Glows)專題課程於創意設計吧展現，由科技始於人性發想， 以設計思考創造的居家海洋模擬情境，十分具有故事性， 現場利用電控燈光、3D列印齒輪、曲柄等物件、 搭配不同材質的設計， 並加入音樂營造海中景物的明暗變化及水族自在運動情景， 在家也能享受海洋帶來的放鬆療癒感。 不同凡想穿廊是以大型遊具創造出的空間，是結合科技、工程、 藝術、數理的STEAM科際整合教學系統， 透過巧妙的機構設計以一個接一個的方式相互連動， 構成富有彈性的框架，並透過力的傳遞讓球的滾動最後傳遞夢想， 讓學生了解科技原理、吊掛作品也讓學習有更多可能。

校長范筱蓉表示，Fuhe D.School課程多元創新並以培養改變世界未來公民為目標， 更獲得日前來訪的美國矽谷Metro ED學區委員會副主席Katherine Tseng的讚賞，肯定新北教育的創新作為已與矽谷同步， 已走在國際的前端，期待未來的密切交流。

參與互動課程的學生廖哲立說，透過腦力激盪及動手操作， 覺得很新鮮，成功滾動木球後也覺得很有成就感。Fuhe D.School正是透過五感學習培養互動， 同時運用跨域主題課程讓學生連結人的溫度和關懷， 進而能運用設計思考創作各種生活應用與療癒紓壓的遊具， 支持學生自由發想、挑戰未知並主動探索更深層的知識， 找到自己未來的航道，成為改變世界的創造者。

新北市政府教育局自106起至108年，全國首創推動【 實創Techshop+】生活科技教育前瞻領航三年計畫， 總計編列新臺幣1億2千萬元經費，推動生活科技教育， 累計補助建置8所D.school(跨域實創教育廊帶)、 27校Techshop (多功能科技工坊)及校校有完善生活科技教學設備， 促進多元學習，培育未來人才，翻轉新北教育。