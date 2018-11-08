中華電信攜手諾基亞完成國內首家採用第三方終端的5G實網連線下載速率超過1.6Gbps

中華電信攜手諾基亞（Nokia），實現國內首家採用第三方（Third party）測試終端的5G實網連線測試，成功完成5G NR（New Radio）單用戶下行傳輸速率超過1.6Gbps，領先國內業界完成首次5G設備互通性測試(Interoperablity Development Testing, IoDT)，為台灣5G發展邁向新里程碑。
制定5G NR國際標準之3GPP組織於今年6月完成第一階段eMBB（Enhanced Mobile Broadband, 增強型行動寬頻）技術規格，帶動全球5G產業加速發展。中華電信與諾基亞積極攜手推動5G產業的發展，採用3.5GHz國際熱門5G頻段，使用100MHz超大頻寬，同時引進新型MIMO（Multiple Input Multiple Output）主動式天線，合作完成符合3GPP國際標準之5G第三方測試終端與實網的連線測試，成功達到超過1.6Gbps之單用戶下行傳輸速率，接近5G網路4x4 MIMO模式下的理論峰值。
中華電信總公司執行副總經理林國豐表示：「透過與諾基亞合作，採用第三方5G測試終端達成1.6Gbps下行連線速率，代表中華電信以及國內產業向5G商用邁開大步。5G超高速傳輸能力將可帶動更多樣化新興應用的加速發展。我們將持續與諾基亞等國內外夥伴一起攜手合作，致力將5G廣泛應用於各垂直行業。」
台灣諾基亞總經理劉明達表示：「5G是推動跨產業數位化轉型升級的重要驅動力，我們非常榮幸能與中華電信共同見證5G單一用戶達到1.6 Gbps下行峰值速率。此次在諾基亞5G AirScale商用平台環境下，驗證3GPP 5G NR 規格單一用戶於4x4 MIMO模式下可達到的最高速率，也充分展現了諾基亞支持中華電信快速部署5G商用服務的能力。我們願與中華電信持續努力釋放5G為各領域所帶動的巨大潛能。」
為實現2020年5G預商用服務的目標，中華電信將於明年開放5G實驗網路，針對「台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊」廠商成員提供5G產品研發測試與應用開發環境，帶領台灣5G產業走入國際。