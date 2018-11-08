中華電信攜手諾基亞完成國內首家採用第三方終端的5G實網連線下載速率超過1.6Gbps

中華電信攜手諾基亞（Nokia），實現國內首家採用第三方（ Third party）測試終端的5G實網連線測試，成功完成5G NR（New Radio）單用戶下行傳輸速率超過1.6Gbps， 領先國內業界完成首次5G設備互通性測試( Interoperablity Development Testing, IoDT)，為台灣5G發展邁向新里程碑。

制定5G NR國際標準之3GPP組織於今年6月完成第一階段eMBB（ Enhanced Mobile Broadband, 增強型行動寬頻）技術規格，帶動全球5G產業加速發展。 中華電信與諾基亞積極攜手推動5G產業的發展，採用3. 5GHz國際熱門5G頻段，使用100MHz超大頻寬， 同時引進新型MIMO（Multiple Input Multiple Output）主動式天線， 合作完成符合3GPP國際標準之5G第三方測試終端與實網的連線 測試，成功達到超過1.6Gbps之單用戶下行傳輸速率， 接近5G網路4x4 MIMO模式下的理論峰值。

中華電信總公司執行副總經理林國豐表示：「透過與諾基亞合作， 採用第三方5G測試終端達成1.6Gbps下行連線速率， 代表中華電信以及國內產業向5G商用邁開大步。 5G超高速傳輸能力將可帶動更多樣化新興應用的加速發展。 我們將持續與諾基亞等國內外夥伴一起攜手合作， 致力將5G廣泛應用於各垂直行業。」

台灣諾基亞總經理劉明達表示：「 5G是推動跨產業數位化轉型升級的重要驅動力， 我們非常榮幸能與中華電信共同見證5G單一用戶達到1.6 Gbps下行峰值速率。此次在諾基亞5G AirScale商用平台環境下，驗證3GPP 5G NR 規格單一用戶於4x4 MIMO模式下可達到的最高速率， 也充分展現了諾基亞支持中華電信快速部署5G商用服務的能力。 我們願與中華電信持續努力釋放5G為各領域所帶動的巨大潛能。」

為實現2020年5G預商用服務的目標， 中華電信將於明年開放5G實驗網路，針對「 台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊」 廠商成員提供5G產品研發測試與應用開發環境， 帶領台灣5G產業走入國際。