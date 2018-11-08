雙11全球狂歡  花蓮理想大地不缺席

網路購物盛事「1111」即將登場，除了電商們摩拳擦掌、消費者購物車堆滿商品等結帳外，今年的雙11購物節，花蓮理想大地渡假飯店這次決不缺席，11/11當天官網訂房推出一日限定快閃，指定日期入住加碼送高達3,500元的雙人自助晚餐和主題遊程，指定專案還優惠週六通通不加價，更首次攜手Agoda「飛豬雙11全球狂歡節」，強勢推出指定日期不分平假日一泊一食，加碼送台北花蓮來回車票，讓旅客想來花蓮旅遊，不用半夜起床搶車票！

雙11一日限定 官網訂房週六不加價

理想大首次推出雙11快閃活動，針對官網線上訂房三大人氣住房專案，11/11當天訂購指定日期限定加碼，訂購樂活假期，一泊一食可享直接免費升級一泊二食，還加贈主題遊程，總價高達3,580元通通免費贈送，不用多付費，全包式旅遊一次玩到底，同時，訂購美好食光假期(一泊二食)或舒心假期(一泊二食+主題遊程)，推出入住週六不加價，僅限一日快閃，錯過就要等明年。

不分平假日入住 Agoda訂房每人不到3,000元

看準現代人多喜愛在網路上購物，理想大地首次與知名訂房網站Agoda「飛豬雙11全球狂歡節」合作，推出一泊一食不分平假日，兩人同行，每人只要2,600元，11/11~11/18，限期八天的優惠，還加贈北花往返火車票，從台北出發搭乘火車，沿途映入眼簾的海天一線海岸風光，讓人逃離城市喧囂，感受純淨的空氣帶來的綠色旅遊，旅行花蓮瞬間變easy。更多詳情請查詢官網，或電洽02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。