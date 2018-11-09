菲矯正司首長神似巨石強森！訪義美工廠受菲籍員工歡迎　籲遠離毒品

（台灣英文新聞/劉怡均 桃園採訪報導）菲律賓矯正司首長（USEC）Ronald Dela Rosa 今（9）日中午抵達桃園國際機場，接著直奔義美桃園南崁工廠參訪，此次參訪行程主要為關懷義美內部過去直聘的菲籍員工，他們十分熱情的準備精彩表演歡迎，並前往參觀義美工廠以及實驗室；首長也感謝義美對他們的照顧，並讚賞義美的用心。



大家熱烈歡迎首長參訪（圖/台灣英文新聞）

有84年歷史的義美食品，向來重視社會責任，對食品衛生也嚴格把關，並於1993年，招聘首批50名菲律賓勞工。去（2017）年，義美食品前往菲律賓南部城市納卯市及首都馬尼拉招募200名勞工，採用直聘的方式，讓受聘員工免需繳交鉅額仲介費，也讓他們在台灣工作更無後顧之憂，而當時此舉更獲BBC報導關注。



菲籍員工載歌載舞（圖/台灣英文新聞）



菲律賓矯正司首長Ronald Dela Rosa賢伉儷也於台上高歌一曲，感人至深（圖/台灣英文新聞）



有趣的是，其中一名菲籍員工神似菲律賓矯正司首長Ronald Dela Rosa，意外成為亮點（圖/台灣英文新聞）

菲律賓矯正司首長 Ronald Dela Rosa 賢伉儷前往義美桃園工廠，關懷內部菲籍員工，員工列隊夾道歡迎，有員工發現Ronald外形神似好萊塢巨星巨石強森。菲籍員工們也迫不及待的大秀才藝，在 Ronald前呈現精彩的舞蹈及歌唱等表演，現場氣氛熱絡。



Ronald躍躍欲試義美產品（圖/台灣英文新聞）

一行人前往參訪西點麵包廠，非常欣賞這座專門供應麥當勞滿福堡的生廠線，現場還試吃剛出爐的滿福堡，頻頻稱好。一行人來到義美實驗室，Ronald對於檢驗設備儀器印象深刻，也相當認同公司對於食品安全的理念與要求，希望來訪的菲律賓代表團能有合作的機會。

在會晤過程中，義美國際招聘顧問程豫台先生告訴 Ronald，菲律賓勞工對義美貢獻很大。



Ronald對菲籍員工喊話，呼籲遠離毒品（圖/台灣英文新聞）

菲律賓矯正司首長 Ronald也感謝義美食品，在菲律賓舉行直接招聘工作，十分照顧菲籍員工，也感謝義美欣賞菲律賓勞工的工作能力，肯定他們對業績成長的貢獻，他可以從他們的表情看得出來，他們都很快樂，生活得很好。

Ronald也強調，現在正在參與競選的他，如果明年5月選上參議員，也將積極推動與台灣企業的合作。

最後，Ronald在離開義美前，特別對菲籍員工喊話，他表示，義美是一間良好的企業，也給予他們很好的福利及待遇，加上現在菲律賓正加強掃毒，因此大力呼籲員工們要遠離毒品。