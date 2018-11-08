美食靠邊站   BBC旅遊節目從自然人文看台灣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）提到老外對台灣的印象，美食文化肯定站上排行第一名，但上週BBC在旅遊節目（BBC Travel Show）介紹台灣時，卻絕口不提美食，強調對英國人來說，台灣的自然與人文風光才是亮點。

BBC記者到平溪放天燈，走訪了台南安平古堡、高雄衛武營國家藝術中心，還特別上阿里山看日出、雲海，體驗採茶、泡茶的全套台灣茶文化。

台灣引以為豪的夜市，記者竟然看不上眼？據報導，台灣政府向來致力推廣本土美食小吃，或許對亞洲國家頗具吸引力，卻不一定符合西方人的胃口。畢竟在英國人的飲食文化中，三明治就能果腹，不如義大利、法國、西班牙等地那樣追求味蕾享受。

BBC記者稱，西方遊客重視自然、人文與藝術文化，喜歡漫步旅行，體驗當地民情。台灣在推廣觀光時，或許可透過不同視角，將同樣迷人的非美食文化介紹予西方旅人。