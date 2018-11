美食靠邊站   BBC旅遊節目從自然人文看台灣

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)提到老外對台灣的印象,美食文化肯定站上排行第一名,但上週BBC在旅遊節目(BBC Travel Show)介紹台灣時,卻絕口不提美食,強調對英國人來說,台灣的自然與人文風光才是亮點。

BBC記者到平溪放天燈,走訪了台南安平古堡、高雄衛武營國家藝術中心,還特別上阿里山看日出、雲海,體驗採茶、泡茶的全套台灣茶文化。

台灣引以為豪的夜市,記者竟然看不上眼?據報導,台灣政府向來致力推廣本土美食小吃,或許對亞洲國家頗具吸引力,卻不一定符合西方人的胃口。畢竟在英國人的飲食文化中,三明治就能果腹,不如義大利、法國、西班牙等地那樣追求味蕾享受。

BBC記者稱,西方遊客重視自然、人文與藝術文化,喜歡漫步旅行,體驗當地民情。台灣在推廣觀光時,或許可透過不同視角,將同樣迷人的非美食文化介紹予西方旅人。

#Taiwan’s slow-growing mountain tea serves up intense flavours.@carmenlroberts tries her hand at picking - and making - her own ‘cuppa.



On Sunday @BBCNews (13:30, 20:30), @BBCWorld news (06:30, 12:30 GMT) and @BBCiPlayer: https://t.co/lsXgDCQRVI pic.twitter.com/1SciHmuAsy