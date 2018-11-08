談女性參政　蔡英文：臺灣人有勇氣衝破「玻璃天花板」

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文月前接受世界女記者暨作家協會專訪時表示，臺灣在2016年衝破性別的「玻璃天花板」選出一位女性總統，代表臺灣社會表現相當成熟，她也鼓勵女性跳脫傳統社會框架，「我們可以去做想做的事，完成能完成的事。」

根據總統府週四發佈的新聞稿，蔡總統今年2月在臺北接受世界女記者暨作家協會（AMMPE）前會長、現任智利分會副會長馬汀妮茲（Julia Eugenia Martínez）的專訪，談及女性參與公共事務及她從開始從事公職到擔任國家領導人的歷程等議題，訪問影片於11月7日在英國倫敦年會茶會播放。

提及女性從事公職的優劣勢，蔡總統表示，社會仍存有對女性角色的傳統觀念，女性以往從事照顧者或支持者的工作，但是現況已迥然不同，現在有許多政府是由女性來領導，「我認為女性表現優異。過程中，女性展現傳統角色中照顧者的關懷特質。」

蔡總統指出，臺灣人民在2016年選出一位女性擔任總統和三軍統帥，臺灣社會表現相當成熟，「我想要告訴全世界所有人，臺灣是個好地方，臺灣人有勇氣衝破『玻璃天花板』。在世界其他地方，有許多女性政治家想要有更多的成就，我希望臺灣能對她們有所啟發。」

強調將會繼續全力爭取臺灣或全世界的性別平等，蔡總統也表示，現在世界各國已經有許多保護性別平等的立法，但「更重要的是女性自覺，相信自己可以做男性能做的事」。

蔡總統接著表示，女性應該跳脫女人應該或不該做什麼的傳統觀念，女性可以從事任何她們能做、想做的事，「對於每一位女性，特別是年輕女性，我要說的是，做你認為你能完成並且想完成的事。」

談及初擔任公職的經過及二度競選總統的歷程，蔡總統表示，在因緣際會下加入政府經貿談判團隊後，她憑藉律師及社會科學家背景，在經貿談判上發揮了作用，而在經貿談判團隊工作了十多年，也使得她能夠勝任決策者及政策制定者的角色。

蔡總統接著指出，2000年前總統陳水扁任命她為大陸委員會主任委員，負責高度政治性且備受矚目的兩岸關係，「這項經歷以及我的學歷與專業訓練，成就我日後的工作，但部長和總統的工作是很不一樣的。」

蔡總統也提及2008年民進黨在總統大選遭遇挫敗的時刻。她表示，當時臺灣人民與黨員都感到沮喪，民進黨負債沉重，資深黨員沒有人願意出任領導人，最後在年輕黨員的力勸下，她決定角逐黨主席，「這是臺灣政治發展非常重大的一步，因為傳統上女性通常不會和黨主席聯想在一起。我認為我勇於接受參選的挑戰。」

根據總統府，世界女記者暨作家協會一群拉丁美洲女性於1969年創立，屬國際及聯合國重要的非政府組織，目前共有37個成員國，成員涵蓋CNN、BBC、半島電視臺、國際筆會等全球知名女記者及作家。臺灣於1986年正式加入該協會，並曾分別於1996年、2006年及2012年三度主辦世界年會，也是該組織最活躍成員之一。