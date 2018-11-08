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九合一選舉結果估午夜12時出爐　公投凌晨2時揭曉

中選會表示，辦理公投綁大選的經費為新台幣47億元。

By 宇妍,台灣英文新聞
2018/11/08 17:33

行政院8日會後記者會，發言人谷辣斯‧尤達卡（右）與中選會主委陳英鈐（左）交談。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）年底公投綁大選選務工作複雜，中選會今(8)日在行政院會表示，九合一選舉預估24日投票日當天午夜12時前宣布選舉結果，公投結果則可望於25日凌晨2時前宣布完整結果。中選會表示，辦理公投綁大選的經費為新台幣47億元。

中選會8日在行政院會，報告年底公職人員選舉，以及全國性公投選務工作籌備情況。

公投綁大選規模空前，開票時間也延長。中選會主委陳英鈐（編按，鈐音同「錢」）預估，九合一選舉結果可望於投票日當天午夜12時前宣布。

至於公投部分，以上屆九合一選舉投票率6成5計算，一個規模2千人的投票所、3個公投票匭，3小時內可以開票完畢，完整的公投結果可在隔天(25日)凌晨2時前公布。

圖片來源: 行政院官網

中央廣播電台引述陳英鈐說：

因為我們是逐一票匭開票，一個票匭大概需要1小時，這是以2千人、6成5投票率來開，預估我們認為應該是在(24日深夜)12點以前把全國公投票開出來。

因為開出來之後還要電腦登打到全國計票中心，最後公投票宣布時間，我們預估是在(25日)凌晨2點以前。

圖片來源: 行政院官網

中選會表示，根據最新統計，九合一選舉人數為1,910萬6417人、公投選舉人數為1,976萬982人；11月20日將公告最後確定的合格選舉人數。

中選會表示，今年投開票工作人員超過29萬人，較2014年多出9萬名；由於每開一張公投票將發給工作人員100至120元的工作費，投開票人員所需經費增加新台幣5億元。因此今年辦理九合一選舉經費將近32億、公投選舉為15億，總計47億元。
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陳英鈐

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