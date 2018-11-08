行銷國際  Netflix原創台灣影集《極道千金》2019年上線

（台灣英文新聞 / 李宛諭 綜合外電報導）影音串流平台網飛（Netflix）今天於新加坡「See What's Next: Asia 2018」節目巡禮中，宣布將推出17支亞洲原創影集，包含預計在 2019 年上線的台灣原創影集《極道千金》（Triad Princess）。

網飛執行長哈斯汀（Reed Hastings）與內容總監沙蘭杜斯（Ted Sarandos）表示，這17支影集來自日本、台灣、泰國、印度和南韓，並公布其中八支影集的細節。影集內容大部分與超自然與科幻有關，也包含改編自科幻真人影集的兩部動畫。

代表台灣的影集為浪漫愛情劇《極道千金》，由劉以豪和劉奕兒主演，內容描述安姬（劉奕兒 飾）從小就在父親與黑幫掛鉤的陰影下長大，成年後卻違背父親的心願，接下擔任知名女演員保鑣的任務。

《極道千金》由劉以豪（右）和劉奕兒（左）主演。照片來源／劉以豪、劉奕兒臉書粉專。

沙蘭杜斯說：「網飛最美麗的地方在於，我們可以接觸以前從不知道的故事，這些故事來自南韓、泰國、日本、印度、台灣或是其他地方，並能引起世界、特別是亞洲人的共鳴。」

「今年，一半以上的亞洲影集觀眾並非來自亞洲，所以我們有自信，這些亞洲原創影集不僅能吸引家鄉的粉絲，也能拓展海外市場。」