北市推「戒菸護照」 籲靠戒菸提神 只會越抽越煩躁

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市衛生局結合財團法人董氏基金會推出「戒菸護照」，來幫助及陪伴吸菸者成功戒菸，黃世傑局長更帶著義工陳淑麗、李㼈、宋蘋恩，共同至台灣大車隊總部發送「戒菸護照」，為運將們加油打氣、鼓勵戒菸。

台安醫院吳憲林醫師表示，運將們由於工作性質的關係，經常誤以為吸菸可以提神及放鬆，事實上，尼古丁是成癮性物質，會讓使用者產生身體上的依賴。吸菸提神是短暫的，長期吸菸下來，反而會使精神更差、更煩躁，運將開車需要有高度專注力，尤其不適合吸菸。

財團法人董氏基金會林清麗主任指出，吸菸者面對斷癮症狀，不論有無使用戒菸門診，都要善用「戒菸四招」：第一招「深呼吸15次」，想吸菸時，連續15次將氣深深吸入再慢慢吐出；第二招「喝1杯冷水」，可滋潤喉嚨，又可有效抑制吸菸的慾望；第三招「用力伸懶腰」，連續做擴胸運動、伸展四肢或原地跳躍15次；第四招「刷牙或洗臉」，可讓自己神清氣爽，精神馬上來！

黃世傑局長表示，衛生局已結合臺北市超過400家合約醫事機構提供戒菸治療服務，並比照一般健保用藥，民眾每次就診僅須負擔掛號費及最高200元之戒菸藥品費，每次並可領用1至4週戒菸藥物。衛生局也結合醫療與社區資源，提供戒菸班、戒菸專線（0800－636363）等多元戒菸管道，歡迎吸菸民眾多加利用。