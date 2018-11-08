紐航最新飛安短片有夠潮   台北-奧克蘭班機上看夠本

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）向來以創意飛行安全宣導短片聞名的紐西蘭航空，於11月6日發佈最新飛安短片《It’s Kiwi Safety》，除了邀請「死侍2」童星演員朱利安.丹尼森（Julian Dennison）拍攝外，場景更橫跨紐西蘭各地，網路上迄今已累積高達1.57億的線上觀看次數。此短片將同步於台北-奧克蘭直飛航線以及各國際、國內航班上播映。

作為紐西蘭航空飛行安全宣導短片的最新系列作，《It’s Kiwi Safety》以音樂錄影帶的形式將精彩歌舞表演與饒舌歌曲巧妙結合，充分展現紐西蘭航空的創意與巧思。

此外《It’s Kiwi Safety》也以多達600名演員的演出陣容，成為紐西蘭航空有史以來製作規模最大的飛行安全宣導短片。其中除了有電影「死侍2」中的知名紐西蘭童星朱利安.丹尼森（Julian Dennison）領銜主演外，當紅饒舌歌手-國王（Kings），忒伊亞(Theia)和蘭達(Randa)也熱情出演。

為了展現紐西蘭各地的多元文化與人文景致，短片中也特別邀請包含奧克蘭的舞蹈團體Rewa All Stars、但尼丁衝浪救生員、中奥塔哥Maniototo平原的冰壺選手以及Mosgiel管樂隊等多達30個特色團體加入。

紐西蘭航空全球品牌及內容行銷總經理Jodi Williams表示，《It’s Kiwi Safety》以有趣又充滿能量的方式，充分延續紐西蘭航空一貫的創意思維，並同時展現紐西蘭人的文化與精神

即日起，本飛行安全宣導短片除了可於線上觀看外，也將同步於紐西蘭航空台北-奧克蘭直飛航線以及各國際、國內航班上播映。

紐西蘭航空最新系列作《It’s Kiwi Safety》