台灣最美台東山海鐵馬道　賞遊戶外裝置藝術度周末

（台灣英文新聞／施家恩採訪報導）秋高氣爽天氣睛，三五好友、全家大小何不來趟東岸自行車小旅行？台東擁有多條各具特色的自行車道，有沿著美麗花東縱谷的自行車道，有令人心胸開闊的湛藍海岸線自行車道，也有連結歷史人文與生態自然的山海鐵馬道。

其中，台東市區的山海鐵馬道，全線長21公里，行經許多饒富趣味的戶外藝術裝置，值得遊客探訪，為東部之旅增添幾分知性之美。

山海鐵馬道行經台東舊鐵道路廊、糖廠、台東故事館、鐵花村音樂聚落、台東鐵道藝術村、台東觀光夜市、太平溪人工濕地、台東表演藝術館、寶町藝文中心、天后宮、台東美術館、海濱公園、台東森林公園等。而糖廠前的數座裝置藝術，吸引許多觀光客佇足拍照。

台東舊鐵道沿線會行經多處民宅，素白的外牆被繪上巨大美麗圖案，像是具有生存韌性的朱槿花、以及三層樓高的幾米風格的童趣手繪樹木，多由台東大學美術系學生所共同創作。美麗彩繪搭配藍天白雲好空氣，可以停下來拍個照為你的旅途留下充滿文青味的回憶。

另外舊鐵道沿線還會遇見幾隻五彩馬賽克拼貼鱷魚雕像，也許還能遇見可愛白鯨冰淇淋小站。

來到糖廠，可以見到各種廢物利用概念出發的裝置藝術。藝術家把廢棄的機具、材料重新組合，賦予新的面貌，像是鏽釘揉成盛開的花朵，廢棄管線彩繪成熱情張開雙臂的紳士，以及廢棄齒輪製成的童趣裝置。

自行車騎累了想要閱讀本書，可以來台東故事館，附近還有星巴克可以喝個咖啡。這座以誠品書店為主題的台東故事館，前身是台東地政事務所辦公室，早在日治時代便落成，是當地老建築活化的最佳案例之一，也是新興的文化地標。台東故事館擁有300坪的空間，另提供展覽、講座、音樂會等使用的藝文空間，也是台東藝文創作的新興聚落。

建築外牆繪上藍曬圖，由藝術家劉劉國滄所創作。

最後，在舊火車站旅遊服務中心前的馬賽克拼貼藝術「希望之樹」，由藝術家饒愛琴所創作，在枯樹上貼上馬賽克磚，代表台東對未來充滿愉快及彩色的想像。

還有更多美麗的戶外藝術裝置等著你來發掘，趕快上網來規劃你的台東自行車小旅行，或是找當地旅行社參加套裝行程吧。