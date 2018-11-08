不申報立即沒收  出入境不得攜鈔逾新台幣10萬、美金1萬

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）出國旅遊風氣盛行，卻有不少旅客因不熟規定，出入境時攜帶過多現金而遭到沒收、掃了遊興。關務署呼籲，民眾若攜帶超過規定金額的現鈔、有價證券、黃金寶石等，務必向海關誠實申報，以免被沒入或處以罰鍰。

根據關務署，旅客攜帶以下財物出入境，應依規定向海關申報：

一、總價值逾等值1萬美元之外幣、香港或澳門發行之貨幣現鈔。

二、總價值逾新台幣10萬元之現鈔。

三、總價值逾人民幣2萬元之現鈔。

四、總面額逾等值1萬美元之有價證券（包括無記名之旅行支票、其他支票、本票、匯票或得由持有人在本國或外國行使權利之其他有價證券）。

五、總價值逾等值2萬美元之黃金。

六、總價值逾新台幣50萬元，且超過自用目的之鑽石、寶石及白金。

出入境旅客可同時攜帶外幣、新台幣及人民幣現鈔，但不能超過各自限額，否則仍應申報。旅客入境其他國家，亦應留意各國申報規定，以免觸法。

《中央社》報導，關務署官員舉例，曾有台灣民眾自中國返台，攜帶逾4,000件玉石製品，走免申報櫃檯遭查獲，由於價值超過新台幣50萬元，超額部分因此處以罰鍰，若為營業用途，更還得補繳營業稅。

《聯合報》 7月報導，自洗錢防制法去年6月28日上路至今年6月以來，共查獲155件未申報案件，國庫因此進帳6,525萬元。今年7月5日，二人在桃園機場準備搭機前往澳門，帶了120萬元現金，其中100萬硬生生被海關沒入。去年7月，兩名年輕人各自攜帶20萬美元現鈔入境，結果共被沒收38萬美元，折合新台幣約1千多萬，損失慘重。