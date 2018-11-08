日住持「寺廟零食俱樂部」助弱勢　獲頒 2018 Good Design 年度大獎

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2018「日本優良設計大獎 Good Design Award」 年度大獎由奈良安養寺的松島住持抱走，他發起一項解決日本貧窮問題的活動名為「寺廟零食俱樂部」（Otera Oyatsu Club），從全球4,798件參賽作品中脫穎而出。

一年一度的「日本優良設計大獎 Good Design Award」目標為提高生活質量的全球設計獎，吸引許多日本當地以及國際的組織及公司參加，並使用設計解決社會問題，而該比賽最高榮譽獎項 Grand Award ，今年則由「寺廟零食俱樂部」獲得。



「寺廟零食俱樂部」獲「日本優良設計大獎 Good Design Award」最大獎（圖/Otera Oyatsu Club）



「寺廟零食俱樂部」主視覺（圖/Otera Oyatsu Club）

Shopping Design報導，「寺廟零食俱樂部」項目的想法，是來自一則社會新聞的反思，單親母子餓死家中，母親在桌上僅留著一張字條寫著「真是對不起，讓你吃不飽飯」。事件震驚了松島住持，也讓他開始關注日本貧困家庭與幼童的問題。

松島說明，日本寺廟每年都會收到各種餽贈，多來自民眾貢獻神明的貢品，包含糖果、水果、日常生活用品等，但是他卻發現到最後都會剩下許多而造成浪費，於是「寺廟零食俱樂部」聚集各寺廟的貢品，並捐助給經濟有困難的家庭，其中，捐助對象以孩童及單親家庭為主。

松島強調，在日本平均7個孩子就有1個生活在相對貧困的狀態，而且人數正在持續成長中，因此，他希望使用寺廟過剩的物資回饋社會，以利解決貧窮問題。



「寺廟零食俱樂部」將各寺廟剩餘貢品聚集起來，捐助給經濟困難的家庭（圖/Otera Oyatsu Club）