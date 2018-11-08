曾文生：清查台糖出租土地61案 一週內提出

（中央社記者溫貴香台北8日電）經濟部政務次長曾文生今天表示，台糖土地出租目前有61案，將請台糖公司清查何時出租、承租人是誰、租金多少等三個問題，預計一週內提出。是否檢討出租公式，他說，可討論。

自由時報7日報導，國民黨高雄市長候選人韓國瑜創辦、其妻李佳芬經營的「維多利亞雙語學校」，自1999年起租用的台糖國有土地，每坪月租金僅新台幣8元。引發各界對於台糖土地租用問題的關注。

立法院經濟、社會福利及衛生環境兩委員會聯席審查中國國民黨立委江啟臣等人所提「減碳無煤家園推動法草案」，不過，時代力量立委黃國昌關切台糖土地賤價出租一事。

黃國昌表示，過去是採申請承租，沒有公開招標，發生爭議後，經濟部是否深入了解，台糖過去土地出租是否按照公平、公開原則進行，還是有特權介入。

曾文生表示，台糖土地出租有61案，將了解61案土地是怎麼出租，經初步了解，台糖是依據所謂公告地價計算，會請台糖公司將61案所有狀況說明清楚。

黃國昌建議，既然出現爭議是否把所有狀況攤在陽光下，讓國人檢視？曾文生說，可以。

黃國昌說，包括亞洲大學承租台糖土地價格也非常低廉；依照舊辦法規定，依照當年期申報地價年息10%，計算做為每年應繳納的租金，這是舊辦法，但台糖現在土地出租與設定地上權的辦法一模一樣，沒有調整，是否該檢討。

曾文生表示，會檢討，把可以調整的部分清楚做出來，調整有哪些困難也要說明。

曾文生會後受訪表示，清查重點包括何時出租、承租人是誰、現在租金多少等三大問題，這61案是否符合規定，一個禮拜應該可以清查出來。

被詢及是否賤價出租，曾文生說，根本不用賤價，那個價是政府公告的，過去是公告地價，現在要公告申報地價，乘以一定比例，從頭到尾沒改過。

公式是否調整？曾文生說，台糖訂定固定費率，地價則是由地方政府決定，誰來決定地價這件事情，確實可以討論。

曾文生說，幾乎所有政府機關都是公告地價乘以一定費率，就連國有財產局也是這樣，公式是確定的，而且各機關都用這種型態的公式，若要調整要說明怎麼調，若不能調整，也要說明不能調的理由或困難。

台糖發布新聞稿指出，台糖所持法源係是依原「經濟部所屬國營事業提供土地出租及設定地上權辦法」的規定，辦理租地興校、設定地上權，並就學校或社福事業等租地者提供租金優惠，其調整方式為申報地價的10%再打8.25折。

台糖表示，出租土地供興建學校皆一視同仁，依相關規定辦理土地釋出及租金優惠，全案因時間久遠，將再深入了解。（編輯：蘇龍麒）1071108