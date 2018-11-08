(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)你確定你看到的顔色。跟他看到的顔色一樣嗎？最新研究顯示，我們看到的顔色，似乎與我們使用的語言息息相關。

美媒《Quartz》回顧，其實英文出現「橘色」的概念，在200年前橘子傳入之後，才出現的，之前該語言只能用「黃紅色」來表現橘色。

另外，根據報導，在希臘文、中文、日文、希伯來文等古老的語言中，並沒有「藍色」的概念。

以記者熟悉的中日文為例，以前這兩個語言，都用「青」這個漢字，同時表示綠色及藍色的概念，直到最近才出現兩者的分別。其中，日文的綠色及藍色，主要是靠英文外來語blue（ブルー）和green（グリーン）區分，或者用專指綠色的「緑色」。如果不用外來語或是「緑色」，就要靠前後文判斷，例如「青い空」（藍色的天空）和「青い草」（綠色的草）。

但是別忘記，現代中文其實也存有類似現象，例如「青菜」（綠色的菜）及「青天」（藍色的天空）。但總而言之，與現代中文相比，在現代日文中，綠色和藍色的區別，依然相當模糊。

《Quartz》補充，俄文甚至直接沒有藍色的概念，只有「暗藍色」及「淺藍色」。

報導介紹，最新研究指出，語言不只反映我們看到的顔色，甚至還會影響我們的觀感。學者找來希臘文、德文、以及俄文使用者，進行實驗後發現，由於希臘文及俄文中，有「暗藍色」及「淺藍色」的概念，因此他們容易在深藍色的背景中，看到淺藍色的三角形，但卻不容易在綠色背景中，發現綠色三角形。

不過，根據報導，由於德文沒有「暗藍色」及「淺藍色」的區別，因此他們在在深藍色的背景中，看到淺藍色的三角形，以及在綠色背景中，發現綠色三角形兩個實驗中，表現差不多。

《Quartz》報導，在其他實驗中，學者還發現一個有趣的現象：若希臘人在英國生活太久，就會失去他們分辨「暗藍色」及「淺藍色」的能力。

報導介紹，這些研究和「沙皮爾-沃爾夫假說」（Sapir–Whorf hypothesis）有關。該假説主張，我們認知到的現實，受到我們使用的語言影響。例如我們使用的語言，會影響我們眼睛觀察到的顔色。

研究：你看到的顔色 取決於你講的語言