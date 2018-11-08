超級明星助選員  碧昂絲、蕾哈娜是阻力還是助力？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國期中大選甫落幕，這場堪稱美國史上最激烈的選舉之一，想當然爾不乏明星跳出來為屬意的候選人拉抬聲勢。然而，明星加持真的有用嗎？

BBC報導，本次大選中，包括碧昂絲（Beyoncé Giselle Knowles-Carter）、蕾哈娜（Robyn Rihanna Fenty）、泰勒絲（Taylor Swift）等美國A咖歌手各有支持對象，從參議員到州長候選人。然而大選結果出爐，似乎都嘗了敗果。

泰勒絲或許是最高調助選的明星，她在推特放了張照片，與母親兩人高舉美國國旗，站在寫著民主黨參議員候選人Phil Bredesen名字的廣告牌旁，呼籲選民投他一票。結果Bredesen落敗，還被共和黨支持者調侃了一番，稱泰勒絲「選男人的眼光依舊不太好」，顯然是諷刺她過度豐富的感情生活。

（圖/泰勒絲推特）

事實上，美國名人助選風可追溯至1920年的總統大選，當年哈定（Warren Harding）在多位電影明星支持下當選。1960年，甘迺迪（John F Kennedy）獲鼠黨（Rat Pack）成員加持，鼠黨是由美國演員組成的非正式團體。最近的例子則是2008年的總統大選，據馬里蘭大學所做的調查，脫口秀名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）可是為歐巴馬在初選時拉了逾百萬張選票。

不過，一項研究發現，2004年後的美國總統大選，家人與朋友似乎比名人影響力更大。2016年俄亥俄州的研究則認為，名人背書無用，甚至可能帶來反效果。

伯明罕大學美國研究教授Scott Lucas表示，如喬治克隆尼（George Clooney）、歐普拉等曾涉民權、公民運動的名人，較具說服力。但像饒舌歌手肯伊·威斯特（Kanye West）這類的爭議人物，儘管曾力挺川普，共和黨人卻巴不得他少碰政治，免得扯了他們的後腿。

歐普拉2007年為歐巴馬站台（圖／維基百科）