舌尖上的東協  金門秋日森活講座結合新住民飲食

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）金門縣林務所10月26日起於金門植物園舉辦「秋日森活講座」，由作家胖胖樹（王瑞閔）以新書「看不見的雨林-福爾摩沙雨林植物誌」為引，介紹台灣常見的東南亞香草和香料，用簡報圖文以食物介紹植物，並準備香料植物讓民眾現場望、聞及品嚐，帶民眾更進一步認識這些植物，漂洋來台又如何扎根、融入你我的日常，內容生動有趣又實用，深受好評。

秋天是走出戶外到金門植物園區漫步休閒的最佳時機，金門縣林務所規劃「秋日森活講座」，自10月26日起登場共計有四場次。上週五、六分由邱郁文博士抵金分享「森林是大海的戀人：森里海的保育」以及「如果有一天壽司不見了：海洋生物多樣性與海鮮文化」，內容相當精彩，深受與會民眾的喜愛。

「看不見的雨林-福爾摩沙雨林植物誌」作者胖胖樹（王瑞閔）以「舌尖上的東協：東南亞香料植物」為題進行分享，透過親自走訪調查嚐試過的東南亞各國的食物，述說分析他的觀察紀錄，除了點出各種新住民食物、食材的分佈和聚集點，也從各種植物引進的時期，說明各個來台的族群和產業的關聯性，及其背後的歷史和更深刻關於台灣各個時期族群生活的觀察紀錄。

伴隨著新住民或移工在台灣的生活、工作型態而比較它發展現況。

不論是書籍亦或講座中，胖胖樹（王瑞閔）以故事方式呈現，輔以圖片說明，讓民眾更清楚了解這些漂洋過海來台的東南亞香料植物如何在你、我生活中扎根；最後，也帶民眾認識、品嚐東南亞料理中常見的香料植物。