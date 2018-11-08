台灣新茶種：「永康野生山茶」　擁有學術與保育雙重價值

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）聽過「永康野生山茶」嗎？農委會茶改場台東分場近年積極輔導開發與利用台灣野生山茶，已選育出永康野生山茶品系。不只具有樹勢強壯、抗旱、抗寒、抗病蟲害及耐機械採收等特徵，採摘茶菁所製作出的紅茶及綠茶風味獨特，有望成為另一種別具特色的新興茶類。

茶改場表示，台灣野生山茶亦稱台灣原生山茶，台灣野生山茶與台灣茶業主流市場雖然關聯不大，但在茶業發展源流上仍佔有一席之地，如該場於1999年育成的台茶18號、商品名「紅玉」的茶樹品種，以其帶有淡淡肉桂與薄荷風味享譽國內外，即是以台灣野生山茶與緬甸的Burma種雜交所育成。

「永康野生山茶」生長在何處呢？茶改場表示，目前台灣野生茶樹發現的地區包括南投縣眉原山、嘉義縣阿里山、高雄市南鳳山與鳴海山以及台東縣永康山等地。其中，又以台東縣延平鄉發現的「永康野生山茶」更是獨特。

2007年，永康野生山茶曾被學者認為是一種孓遺性的植物，亦就是冰河時期遺留下來的植物，其最大特徵是在茶樹週邊可聞到類似蕈類氣味的散發。這是其他山茶及小葉種茶樹所沒有的特徵，且外部形態與西部山茶略有不同，被歸為台灣山茶的一個變種，相當具有學術及保育上的意義與價值。

茶改場台東分場在2000年即深入永康山進行野生山茶調查與標記，並進行經濟規模栽培試驗，以探究山區野生茶樹種植於平地的可行性。當時取自永康山的野生山茶，經扦插繁殖後種植於台東分場茶樹育種母本區進行馴化栽培，接續於2012年開始進行單株選拔，2015年選出5個優良品系進行比較試驗，以進一步篩選出樹勢強壯、抗旱、抗寒、抗病蟲及具特殊風味之優良品系。

茶改場強調，永康野生山茶的復育已歷經10餘年的繁殖、田間調查及製茶試驗等育種程序，另外，化學成分分析顯示咖啡因含量遠低於其他山茶，且含有高量的可溶性糖、兒茶素類（ECG和EC等），日後極有潛力能發掘出有益的機能性成份。該場台東分場後續將就已選育出的永康野生山茶品系進行命名，並於花東茶區推廣種植，期能塑造成為區域性的新興特色茶類。

▲永康野生山茶。(照片由農委會茶改場台東分場提供)