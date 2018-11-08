農委會：國產紅豆不用巴拉刈　2019年2月1日起禁用

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）國產紅豆的魅力有多大，從小攤販、大飯店到走入家庭廚房，無論什麼點心都有他的蹤影。農委會為了提升農民收入，鼓勵友善農作環境，提升紅豆產品的食用安全，自2019年2月1日起全面禁用巴拉刈等用藥政策。

農委會指出，落葉劑巴拉刈將自2019年2月1日起禁止分裝、販賣及使用。農委會為因應10年化學農藥減半，已規劃2018/2019年期紅豆輔導方案，農友可擇一選擇，包括產銷履歷紅豆不使用巴拉刈等落葉劑給予每公頃1萬元獎勵金、施用氯酸鈉取代落葉劑補助每公頃6,500元，以及辦理新型紅豆植株乾燥劑「NA-yci1」田間大面積試驗等三項措施。

對於農業藥物毒物試驗所已研發的「NA-yci1紅豆植株乾燥處理劑」，初步試驗效果近似巴拉刈，噴灑後1至3天就能讓葉片乾枯，用藥後7天內就能採收，可望成為紅豆產業另一好選擇。

農委會表示，該處理劑初始成分是植物萃取的脂肪酸，成本較高，現在利用化學合成的製造技術與新研發製劑配方，能大幅降低生產成本，而且對人跟環境毒性都很低，屬於友善環境資材。近期將由高雄區農業改良場、農業藥物毒物試驗所、動植物防疫檢疫局及農糧署等組成推動小組，擇期赴產地辦理說明會，共同推動輔導。

最後，農委會說，高雄區農業改良場將持續推廣農民選用純種紅豆如高雄8號及高雄9號等具品種權之優質種子栽培，並行銷建立國產紅豆安全優質品牌，提升產品形象與價值。