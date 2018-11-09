基隆景點不只廟口夜市　快跟「女巫」去體驗漁村生活

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）一般人想到基隆，除了廟口夜市，很難想到別的景點。但真正了解基隆的人會告訴你，基隆還有許多美好的地方。

堪稱基隆「霍格華茲」的「女巫國際背包客生活概念館」，就隱藏在基隆最美海岸線上，與當地漁村生活共融。

走進國立海洋科學博物館旁的長潭里漁村，靜謐的小巷弄與不規則的門牌號碼讓人悠悠轉轉、不太容易找著自己的目的地。若您看到標示著Pataw的小木牌，拾級而上，便能看到「女巫國際背包客生活概念館」(如下圖)藏身其間。

圖片來源: 國立海洋科學博物館官網

根據國立海洋科學博物館官網介紹，吳幸珊（柯南）、尹亞凡（肚肚）和曾馨卉（牛牛），是創立女巫背包客生活概念館時的三位創業夥伴。

她們都不是基隆人，但因為就讀海洋大學而來到基隆生活，後來更因為喜歡上步調悠閒、靠山又臨海的基隆而留下來創業。

「女巫」的成立緣於她們就讀海洋大學時參加的「教育部智慧生活創新創業育成平臺試辦計畫」。最初的發想，純粹是希望將國外發展成熟的背包客旅遊模式引進基隆，讓國際背包客可以來此深度體驗在地特色行程。

圖片來源：「Keelung Backpacker 女巫國際背包客插旗駐點」官方臉書

原本就熱衷旅遊的柯南，以背包客身分走訪了50幾家青年旅舍，甚至還到日本和中國觀摩各式各樣青年旅舍的經營方式。她說，在國外，青年旅遊的概念早就十分盛行，但台灣近幾年才剛開始接觸這樣的旅遊模式。國內的法令規定都還跟不上青年旅遊的發展，使相關產業的開展變得不容易，也讓「女巫」在創業過程中遭遇不少困難。



「女巫」現址原是長潭社區用以經營長潭漁村博物館的空間，被她們承租後，現在已經成了背包客們休憩與交流的小天地。魚網、船舵等充滿海洋風情的裝飾點綴其間。在計畫進入實作階段、尋找據點時，「女巫」才正式確立目標，主打深度體驗漁村生活、了解漁村文化的特色行程安排。

圖片來源：「Keelung Backpacker 女巫國際背包客插旗駐點」官方臉書

來到「女巫」，背包客們能聽到清晨船隻出港的聲響、夜晚船員在漁船上伴著音樂唱和的歌聲；她們和漁村媽媽合作，也學會自己殺魚、料理，和大家分享最新鮮的當地漁產。她們希望「女巫」未來能更融入這個漁村，努力和當地居民有更多互動和互信。

若問她們是否擔心，一般遊客認為基隆沒什麼好玩而不願意多做停留，她們笑著表示一點都不擔心要如何安排基隆三、四天的活動，「因為我們自己從大學到現在就玩了七年。」

無論想玩山、玩海、走看市區或是拍攝美景，她們都能針對背包客的喜好與需求推薦行程，也會親自帶背包客們去體驗海釣、獨木舟、浮潛等海上活動。

在「Keelung Backpacker 女巫國際背包客插旗駐點」官方臉書上，po文寫著​

想知道基隆女巫如何

把一整天的時間塞滿滿嗎

從早玩到晚 從山玩到海 永遠不嫌多

雨都也可以玩的很陽光

脫離城市的舒適圈

讓你的每一天充滿大海與夕陽

7月份的臉書po文更是讓人躍躍欲試:

‼️鎖管季現正熱映中‼️

常聽說要夜釣小卷

但為什麼要「夜釣」小卷？讓小編告訴你~

小卷(鎖管的幼體)屬於夜行性洄游軟骨魚類，有一定的洄 游路線

想要親自體驗千萬別錯過這難得的機會！

再不來玩 小卷就要被女巫的小幫手釣光光囉

詳細請洽詢

Facebook粉絲頁：Keelung Backpacker 女巫國際背包客插旗駐點

相關影片: 基隆的霍格華茲