誠品行旅｜2018台北國際旅展年度優惠即將展開

2018年台北國際旅展即將於11/23-26首次移師南港展覽館盛大展開，eslite hotel誠品行旅線上旅展也將提前自11/07至11/30於官網開放預購，於2018年創下佳績，接連獲得《富比士旅遊指南》與《台北米其林指南》住宿推薦的eslite hotel誠品行旅(M705)，為感謝旅人支持，將於此次年度旅遊界盛事擴大優惠規模，集結旗下深受推崇的The Chapter Café及In Between之間餐廳，以更實惠之價格推出多款美饌餐券。

其中主打每張售價僅要NT$980的In Between之間餐廳「美國肋眼牛排或葛瑪蘭帶骨豬排午晚餐券」，原價NT$1,870，最低限時52折優惠，喜愛大份量美味的小資族饕客可輕鬆品嚐美國肋眼牛排12oz或葛瑪蘭帶骨豬排套餐。

每年熱銷的人氣商品The Chapter Café饗樂分享餐券NT$1,300/張，此次則提供買越多省越多的超值回饋，不僅買五張送一張，一次購買九張除了再贈送三張還加贈誠品行旅2018年獨家限量設計單品「時光旅行收納袋」。

另外全館餐飲消費滿額13,000再加碼贈送The Chapter Café饗樂分享餐券NT$1,300或In Between之間餐廳美國肋眼牛排或葛瑪蘭帶骨豬排午晚餐券NT$980 (任選1張)。

住宿部份則跨界邀請來自日本第一的毛巾品牌伊織、澳洲護膚身體保養品牌Aesop與誠品酒窖聯名合作推出「城市風格旅人主題住宿體驗券」，每組NT$10,500(限量50組)，邀請旅人在城市裡的後花園與友人輕鬆享受美好生活。

今年誠品行旅亦首度聯合誠品人共同啟動會員機制，將年終慶滿額回饋思維導入旅展，凡於旅展現場消費滿萬元，誠品會員可獲得NT$500現金抵用券一份(每日限量100份)，非誠品會員亦贈送「誠品人七日暢遊卡」，可立即升級正式會員，享有誠品人之各項專屬禮遇。