主持海軍兩軍艦成軍典禮　蔡英文：向世界傳達決心捍衛臺灣的訊息

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）我國自美國採購的兩艘派里級巡防艦今（8）日在高雄左營軍港成軍，總統蔡英文親自主持成軍典禮，並提出「三不」期勉國軍捍衛國家主權領土，以及守護人民安全自由。

海軍向美國採購的兩艘派里級軍艦，定名為銘傳艦（PFG-1112）與逢甲艦（PFG-1115），歷經兩年半的接裝任務及成軍訓練，今日上午舉行成軍典禮，宣告兩艘隸屬海軍146艦隊的軍艦正式加入捍衛海疆的行列。

蔡總統在致詞時表示，今日海軍銘傳艦及逢甲艦的成軍典禮，正代表臺灣將不斷地提升海軍，守護海疆的戰力，並且「再一次向世界、向國際社會，傳達來自臺灣人民清楚而堅定的訊息。那就是，我們捍衛中華民國臺灣，守護自由民主生活方式，我們一步都不會退讓。」

蔡總統提及，保護國家主權領土，守護人民的安全自由，是政府和國軍不變的神聖責任，「我們會透過一次又一次的具體行動，展現我們捍衛國家安全的決心」。她也提出「三不」期許提醒國軍，「不要忘記守護臺灣的使命、不要放棄追求區域穩定和平，以及不要忘記來自境外的威脅。」

蔡總統也表示，臺灣正面對與過去截然不同的安全挑戰，對岸在區域周邊的軍事行動，不僅試圖削弱臺灣的主權，更將破壞區域的和平穩定。她也表示，除了傳統的軍事威脅之外，來自於境外的非傳統威脅，特別是中國對臺的「三戰」，也日益顯著，「透過新的科技、網路及新媒體，數以萬計的假訊息正滲入臺灣的社會，持續的網路攻擊，不斷地打擊我們的政府和產業。這些都是國家安全的重大挑戰，也是政府和國軍新的任務。」

強調國家安全掌握在自己的手上，蔡總統表示，「面對新的變局，強化自身實力，是我們守護國家安全，唯一的道路。這條路，我們一定要走，而且一定會堅定地走下去。」

蔡總統也表示，臺灣的海軍擁有精實的戰力，不只是精良的武器裝備，還包括海軍艦艇官兵所展現出來的高度團隊合作精神，「一支有戰力的部隊，精良的武裝只是其中的一個條件，真正的關鍵，還是在我們國軍所有弟兄姊妹。」

最後，蔡總統指出，今日軍艦的成軍典禮，是海軍往前走，是國軍提升整體戰力的一個重要的步驟，「只要能夠達成『防衛固守、重層嚇阻』的戰略，只要能夠確保國家安全、守護臺灣民主的任務，我所領導的政府，就只有一個態度，那就是排除萬難，支持國軍。這就是我們共同守護國家的決心。」

根據《蘋果日報》引述海軍司令部報導，銘傳艦及逢甲艦花費約新臺幣55億元購入，原分別為美國派里級泰勒號（USS Taylor FFG-50）與蓋瑞號（USS Gary FFG-51）。這兩艘軍艦不僅許多裝備上比我國現役的成功級軍艦（國造派里級）還要先進，且有具高機動性、高耐海性，以及低噪音等特點，艦上多項系統及武器配備與我國現役成功級軍艦通用，可共享後勤維保支援。