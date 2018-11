(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普加強打壓媒體?《CNN》記者表示,自己的白宮記者證已遭取消。

根據《CNN》記者阿克斯塔(Jim Acosta)於台灣時間今(8)日上午9點左右的推文,他被拒絕進入白宮。

I’ve just been denied entrance to the WH. Secret Service just informed me I cannot enter the WH grounds for my 8pm hit