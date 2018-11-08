威斯康辛州長換人做　鴻海投資設廠計畫料受影響

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）美國會期中選舉和州長選舉結果出爐，7月和郭台銘連袜宣布鴻海投資設廠的威斯康辛州現任共和黨籍州長華克（Scott Walker）連任失利，而訴求重新審視鴻海招商案的民主黨候選人艾佛斯（Tony Evers）篤定當選，外媒報導鴻海投資案恐受影響。

周二選舉結果，華克與艾佛斯雙方得票差距甚微小，最後艾佛斯以約3萬票領先華克，超乎外界預料。

華克過去積極爭取鴻海投資設廠，承諾在一定條件下提供總計40億美元賦稅減免與補貼等優惠，鴻海也承諾要在當地投資百億美元的液晶顯示器（LCD）面板園區，創造1.3萬個就業機會，聚集人工智慧、大數據、物聯網等先進科技領域專家與供應鍊。

不過根據報導，該案在當地備受爭議，認為只不過提供1.3萬個工作機會就要回饋這樣的鉅額優惠實在不值。雪上加霜的是，近期更有報導傳言指鴻海計畫從中國引進人力以補不足，引發外界譁然。鴻海後來發聲明否認傳言。

報導也指雖然現在園區已動土開工且招募計畫進行中，一些威斯康辛州民主黨議員甚至推動要推翻掉整個園區計畫，但根據另篇報導，艾佛斯態度較溫和，選前就表示較偏向重啓談判來修改合約條件，包括支持當地公共運輸建設，以及工廠節能效率的要求，令其對威斯康辛州更有利。