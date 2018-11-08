  1. 首頁
  2. 國際

美國司法部長請辭　外媒：川普不滿通俄門調查逼退？

川普在推特上表示，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）已辭職，並暫由司法部長幕僚長惠特克（Matthew Whitaker）接任。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/11/08 09:40
（美聯社）

美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）請辭

（美聯社）

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普在推特上表示，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）已辭職，並暫由司法部長幕僚長惠特克（Matthew Whitaker）接任。他表示，日後會再另行公佈正式人選。

美國暫任司法部長惠特克（Matthew Whitaker）（美聯社）

根據《美聯社》等媒體公佈的塞申斯辭呈，他是應川普要求辭職，因此實際上是被開除。

美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）辭呈（美聯社）

日本《NHK》回顧，川普一開始，是因為塞申斯支持他的反移民政策，以及建設所謂的美墨長城，才將他選為司法部長。

然而，根據日本《時事通信》報導，川普之後，開始因通俄門調查問題，對塞申斯感到不滿，甚至直接指名批評他。因此他的離開，可能為日後該案的調查，帶來重大變化。

報導回顧，塞申斯在成為司法部長前，曾與俄羅斯駐美國大使接觸過，卻沒有向美國國會報告，因此議員質疑，並決定指派司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein），負責調查通俄門案。

美國司法部副部長羅德·羅森斯坦（Rod Rosenstein）（美聯社）

另外，根據《華盛頓郵報》分析，由於副部長羅森斯坦仍在位，因此在他轄下負責調查通俄門的特別檢察官穆勒（Robert Mueller III），目前應該不會被替換，儘管川普似乎也很不滿意他們。

特別檢察官穆勒（美聯社）

美國司法部長請辭　外媒：川普不滿通俄門調查逼退？
美國
美國政治
川普
通俄門

相關新聞

莫健：期中選舉結果　不影響臺美關係 
莫健：期中選舉結果　不影響臺美關係 
2018/11/08 09:52
民主黨掌握衆院將加強查通俄門？川普：我完全是清白的
民主黨掌握衆院將加強查通俄門？川普：我完全是清白的
2018/11/08 09:14
外媒：民主黨可能展開彈劾程序　逼川普下台
外媒：民主黨可能展開彈劾程序　逼川普下台
2018/11/07 16:08
民主黨奪回衆院關鍵何在？CNN：年輕族群
民主黨奪回衆院關鍵何在？CNN：年輕族群
2018/11/07 15:20
川普：我們今晚取得重大勝利！謝謝各位
川普：我們今晚取得重大勝利！謝謝各位
2018/11/07 14:35