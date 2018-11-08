2019台北跨年晚會狂放電 電競、電音搬上舞台

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）曾獲CNN票選為不能錯過的亞洲跨年晚會--台北最High跨年晚會，今年將結合電競、電音，帶給觀眾全新的跨年體驗。

台北市觀光傳播局（7）日在記者會上公布了主持群名單，包括黑人陳建州、天心及海裕芬。深受年輕族群喜愛的韓國女子天團EXID，也將首度來台演出，帶來一系列充滿電力的舞曲。

觀傳局表示，今年在市府前市民廣場舉行的跨年晚會，將以「電音、電競、電商、電頻」四電元素凸顯台北是個充滿Power的城市，讓外界看到台北的活力。這是全台首次將DJ與電競秀搬上跨年舞台，絕對「放電」。

此外，今年首度啟用4K系統，帶給觀眾身歷其境的超高畫質跨年轉播，更結合不同手機平台APP和多視角，讓民眾Fun電不漏接。

標榜「一生必去、亞洲必遊」的國際級台北跨年活動，除了多項創新節目，更推出跨年旅遊行程，遊客可搭乘觀傳局與迪士尼合作的捷運「米奇趣遊台北彩繪列車」到處走透透，遊訪迪化街古蹟、陽明山等文化景點，搭雙層觀光巴士欣賞台北的不同風貌，到西門町參觀文化創意市集、信義商圈感受聖誕、跨年大型裝置藝術，享受最濃、最歡樂的跨年氣氛。

活動詳情請洽2019台北最Hight跨年城官網

跨年主持群：黑人陳建州、天心、海裕芬（圖／觀傳局）

北市府以潮狂電音揭開跨年晚會序幕（圖／觀傳局）