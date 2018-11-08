期中選舉落幕結果穩人心  美股道瓊大漲545點

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）隨著期中選舉落幕，美股延續近期反彈，道瓊工業指數今天大漲545點，創36年來選後最佳表現。分析指出，投資人在選後疑慮消散，看好兩黨分別控制參眾兩院帶動選後慶祝行情。

道瓊工業指數終場上漲545.29點，漲幅2.13%，收在26180.30點。標準普爾500指數勁揚2.12%，收在2813.89點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大漲2.64%，收在7570.75點，創3週來最高收盤水準。

道瓊指數30檔成分股有29檔收紅，近7個交易日6度收紅後，離10月美股大跌前創下的歷史高點只差約2.5%。標普500指數11大類股全面上漲，離重返歷史高點僅差4%左右。

財經媒體CNBC報導，今天美股漲勢比過往期中選舉落幕後凌厲許多。高盛集團（Goldman Sachs）指出，標普500指數以往從期中選舉前一天到選後平均上漲0.7%，道瓊指數和標普500指數今天都創下1982年以來期中選舉後最大漲幅，當年兩項指數分別大漲4.3%和3.9%。

華爾街日報報導，期中選舉變數是導致10月美股大跌的因素之一，部分投資人擔心經濟政策大轉彎，可能損害因稅改和監管鬆綁受益的企業。分析師表示，民主黨在聯邦眾議院獲得多數席次、共和黨繼續掌控參議院的結果緩和前述疑慮，帶動股市大漲。

美國總統川普在選後記者會遞出橄欖枝，表示願在基礎建設、貿易等政策面和民主黨合作，繼續促進美國經濟成長。這番言論刺激美股3大指數午盤扶搖直上。

CNBC報導指出，投資人預期川普將延續親商政策，不少人也看好國會更能制衡川普擾亂市場的舉措。歷史資料顯示，美國國會分裂時股市報酬率更高。

個股表現方面，工業巨擘開拓重工（Caterpillar）被看好將持續受益於經濟成長，股價勁揚4.5%。國會分裂可能避免川普真正槓上亞馬遜（Amazon.com）等對經濟深具影響力的大型企業，亞馬遜股價大漲6.9%。

其他指標科技股也表現不俗，蘋果公司（Apple）、Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）股價漲幅都超過3%。

選戰不確定性雖消除，美股仍面臨其他變數。川普與中國國家主席習近平預定本月底在20國集團（G20）峰會期間會面，攸關美中貿易戰走向，短期預料將牽動全球股市走勢。

此外，美國聯邦準備理事會（Fed）今天起召開為期兩天的例會，也是市場焦點所在。聯準會升息速度引起投資人焦慮，造成10月全球股市劇烈波動，這波整理反映投資人預期聯準會12月很可能升息，明年貨幣政策進一步緊縮。（編輯：高照芬）1071108