因考試不公落榜者 東京醫大提供有意者入學

（中央社東京7日綜合外電報導）日本東京醫科大學今天表示，將為因考試不公平而落榜的101名考生提供入學機會。東京醫大多年來操作入學考試，不利女性和重考生錄取。

東京醫大校長林由起子（Yukiko Hayashi）表示，學校將連繫101名考生，其中包括67名女性。這些學生過去兩年參與入學考試，儘管成績超越合格門檻，卻因東京醫大操作入學考試減扣分而落榜。

東京醫大承認，多年來更改女性考生的成績，不利女考生錄取，那些已失敗3次的男性重考生也因此落榜。

林由起子在記者 會上表示：「我們對當時那些考生深感抱歉。」

她說：「我們不應該有差別待遇。」林由起子並說，「有很多表現得很好的女醫生」。

東京醫大將聯絡101名考生，探詢他們是否有意願於2019年4月入學。然而，林由起子表示，由於受限於名額，實際上最多只有63人能入學。學校將依據這些考生的原始入學成績來判定。

東京醫大將被迫減少2019年4月錄取新生名額，具體數字將取決於這101名考生有多少人決定入學。

林由起子坦言，這將對明年的新生構成「巨大影響」。

日本放送協會（NHK）報導，東京醫大考試不公的情況，可能從2006年持續到今年，因此，24名落榜女性10月29日將律師協助製作的索賠相關文件，交給校方人員。

這群女性集體向東京醫大提出的要求，包括校方必須公布當初入學考試結果、退還當初參加考試的報名費，以及每人每次考試的10萬日圓賠償金，24人合計約770萬日圓（約新台幣213萬元）。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1071107