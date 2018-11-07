這朵花不會謝！「豪華朗機工」創巨型機械花　台中花博日夜精彩

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）台中花博已於近日盛大開幕，前往朝聖的人潮絡繹不絕，其中最吸睛的，莫過於策展單位「豪華朗機工」設計的「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術，由697朵火紅色小花所組成的巨型機械花，正於后里森林園區展出。

這朵地表最大的機械花，長、寬、高各為15公尺，由打造台北世大運聖火裝置的藝術團隊「豪華朗機工」設計，攜手台中市政府及12個在地單位共創，結合藝術、人文與科技，以697朵火紅色機械花組成，伴隨晝夜光影變化、大地與機械揚聲，希望讓遊客一起看見花開的樣子，也能聆聽花開的聲音。



「聆聽花開的聲音」構想來自對自然的觀察：植物開花是為了吸引昆蟲、小鳥為他們傳遞花粉，達到物種延續的目的。（圖/豪華朗機工）

成軍於2010年的「豪華朗機工」負責此次策展規劃，由4位80世代的藝術家張耿豪、張耿華、陳志建及林昆穎組成。他們以混種跨界為創作概念，作品風格以簡潔乾淨形式，表現出輕鬆意境，取材於自然環境，討論奇觀社會中的人性思維，希望在極度科技及極度人文這兩個極端中取得和諧，激發創意。

天下報導，一開始當花博設計長吳漢中找上門時，豪華朗機工並沒立刻答應，接二連三，吳漢中帶著各界高手前來拜訪，談起產業合作、代言花博、參與花博是歷年創作的大整合等。然而，最後讓他們感動的是，台中建設局長全力支持策展與設計的信念，燃起了他們的熱情，只要他們的使命感跑出來，就會開始全力往前衝。



「聆聽花開的聲音」創作手稿（圖/豪華朗機工）

一開始花博給予豪華朗機工的題目是「花神」，創作一處精神地標，而團隊開始思考著如何能為這環境與花博來創造些什麼？從花的生命開始，想像「細胞生長最繁複的狀態」，決定以「共創」來回應花博團隊及號召台中在地企業的合作關係。

豪華朗機工表示，選擇以「花」為主題，除了是對生命成長的探求，也是藉由花的意象，傳達出作品集結主體結構、動態、工業設計、光電、音響、藝術層面，如蜜蜂與花的互惠關係，天地人之間，萬物之大，一花一草一物整合溝通，創造更大更美的價值，世界共好，是一件龐大宏觀的作品。



由697朵花層層堆疊為亞洲最大花朵，每一朵花為一個單位，由共250個、75種零件構成，整個球型椼架結構有15米高。（圖/豪華朗機工）

豪華朗機工說明，作品透過多點控制、機械裝置、環控系統、表演思考、九聲道音響，得以模擬植物、動物的動態，根據日照、濕度變化，還可跟人與環境互動，例如：微風吹撫，花朵隨之搖擺；人群聚集，花朵含羞蜷起；帶給觀者視覺、聽覺、感官的生動體驗。

「聆聽花開的聲音」為「豪華朗機工」成軍8年以來最華麗之作，由藝術家張耿華領軍，林昆穎爲創意總監與動態導演，陳志建擔任美術指導，並由帝凱科技公司擔任環控系統總統籌，飛映數位、三頁文設計合作執行機械動態美學，動員上百人共同完成。



夜間的裝置藝術（圖/豪華朗機工）



俯瞰「聆聽花開的聲音」（圖/豪華朗機工）

主辦單位表示，演出音樂則由金曲獎得主、跨界音樂人陳建騏擔任音樂總監，邀集台灣優秀跨域作曲家蘇珮卿、羅恩妮、柯智豪、彭彥凱等人，共同完成聲音、燈光、機械動態的動人協奏，邀請民眾參與花神慶典、齊舞慶祝的氣氛，或透過「聲音劇場」聽見森林涓涓細流逐漸匯入海口、群鳥飛行之聲。另外，非展演期間，民眾也可欣賞到機械花根據自然環境變化而改變其型態，並走近與機械花互動。

台中市長林佳龍表示，花博的觀光效益無法估計，根據估計應該會產生超過300億產值。今年將主題訂為「聆聽花開的聲音」，希望民眾可以在忙碌的生活中，可以靜下心來反思「花開有沒有聲音？花開是什麼聲音？」進而透過花博聆聽到花開的聲音、內在的聲音與自然的聲音。

2018台中世界花卉博覽會自即日起至明年4月24日結束，「聆聽花開的聲音」每30分鐘有一系列聲音、燈光、機械共舞展演。週日至週四展演時間為上午9時至晚間7時，這五天的晚間6時30分有夜間限定聲光機秀；週五至週六展演時間為上午9時至晚間9時，這兩天的晚間6時30分、7時30分、8時30分也分別有夜間限定聲光機秀。