灰茫茫的台灣西半部　四晚又一波空汙襲來

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣西半部今（7）日受空污影響，呈現灰茫茫狀態，環保署呼籲民眾小心明晚又有一波空汙來襲。

中央氣象局副局長鄭明典發文表示，今（7）天西半部大氣穩定、風速弱、加上水氣（濕度）高，造成汙染擴散不易。環保署的專家補充說，水氣高會提升"次生污染物"生成速率，加上懸浮微粒的光學作用對濕度高度敏感，高濕度造成今日西半部不少地區灰茫茫的現象。

環保署提醒新竹、苗栗及高屏地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；中部、雲嘉南及橋頭地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

根據環保署的預測，今天空氣品質不良情況會達到近日的高峰，台灣西半部全部淪陷，PM2.5（細懸浮微粒）數值幾乎都破71μg/m3，呈現紫爆等級，之後雖會下降但趨勢緩慢，禮拜四晚上又有一波從中國吹來的空污，鄭明典呼籲中南部民眾請盡量不要待在室外。

根據空氣盒子計畫的台灣空汙圖，發現今日稍早不論是PM2.5或AQI，從桃園一路到高雄，都呈現紅色及紫色的狀態，據了解，空氣盒子是由Edimax訊舟科技、中研院資訊科學研究所合作，用於感測PM2.5、溫度與濕度，並將環境資訊上載至Edimax Cloud訊舟科技雲端物聯網平台。