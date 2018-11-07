〈時評〉新型態的網路霸權

民進黨政府極力對抗假訊息，並將此視為影響國家安全的因素之一，從民進黨立委邱議瑩的臉書，就可充分感受這種網路霸權的可怕。

邱議瑩日前針對韓國瑜招商理念陳述「給高雄一萬個工作機會，我就以身相許，晚上陪你睡覺」，她在LINE群組留言「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬？」網友於是號召到邱議瑩的臉書留言，並說要蓋101大樓，要讓留言數突破101萬筆。

結果，短短幾天之內留言確實超過100萬筆，但這正是令人畏懼之處。因為一天才8萬6400秒，就算一秒留言一筆，也要超過十天的時間。至於被留言邱議瑩，要刪都來不及，多數人遇到這種情況，只能選擇關閉臉書。

這種現象，其實是透過網路機器人不斷貼文的網路霸凌，也是一種犯罪型態。例如，近年來一些金融業者曾經接到駭客勒索信件，要求支付比特幣，否則就發動DDoS攻擊。這種「分散式阻斷服務攻擊」，就是消耗其目標網路系統的資源，並無限延遲提供正常的服務。

當邱議瑩的臉書收到百萬則留言，某種程度就是在消耗邱議瑩的網路資源，遭受這種霸凌的人，很難在網路上發聲。這也一種新型態的霸權（Hegemony），用來操縱、控制其他的階層。

這對選舉將產生重大影響，也會對國家全安構成嚴重危脅。以選舉來說，可以大量散布流言，甚至遇到如「非我族類」的言論時，可以大量透過留言方式，用訊息灌爆對方，若是選舉末段，一些假訊息充斥，卻又因為網路資源被霸占，導致無法澄清謠言時，後果將不堪設想。

同樣的情景，也可能發生在國與國之間，尤其中國網軍惡名昭彰、舉世聞名，若用假訊息影響台灣民心，然後又阻斷政府澄清謠言的空間，對國安維安影響甚鉅。

因此，想想邱議瑩的處境，就能體會到打擊這種網路現象刻不容緩。