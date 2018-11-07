中華電信雙11官網限定「399快閃方案」

中華電信今(7)日宣布推出雙11官網限定優惠，於107/11/11上午11:11起推出「399快閃方案」，單門號月繳399元，享每月1GB不限速行動上網、網內每通前5分鐘免費、每月送市話111分鐘及網外30分鐘，合約期間再加贈1,111GB，限量11,111名。另官網於11/9中午12:00起推出Apple Watch Series 3指定機型「快閃0元方案」。最強的雙11行動優惠就在全台網速第一名的中華電信！

雙11官網限定：單門號399元及Apple Watch指定機型0元

中華電信官網限時推出雙11單門號「399快閃方案」，限量11,111名，月付399元，除享每月1GB行動上網，另於合約期間加贈1,111 GB，客戶於每月1GB使用完畢後，即可扣抵當月超過的上網量；以合約30個月計算，平均每月可使用38GB不限速的網路服務！38GB依消費者上網行為參考用量，每月可用FB打卡上傳照片近2萬次，或透過YouTube觀看高清影片近20小時。「399快閃方案」於107/11/11上午11:11起至107/11/12上午11:12止，在中華電信官網限時、限量推出，新申辦、攜碼及續約客戶均可申辦！

另中華電信官網於11/9中午12:00起也推出Apple Watch Series 3「快閃0元方案」，月繳699元(30個月)，Apple Watch S3 GPS+Cellular 42mm下殺至0元 (原專案價8,300元)！前500名再送World Gym免費體驗三個月。Apple Watch S3快閃0元搶購自107/11/9中午12:00起至107/11/11止，售完為止。搶購中華電信雙11限定優惠快上中華電信官網www.cht.com.tw。