中華電信率5G領航隊參加NGMN IC&E 2018大會  

為加速推動國內5G產業發展，「台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊」在經濟部5G辦公室的指導與中華電信執行副總林國豐的率領下，於今（7）日起一連三天，在加拿大溫哥華參加由全球重要5G推動倡議組織NGMN（Next Generation Mobile Networks）舉辦的「2018 IC&E（Industry Conference & Exhibition）研討會」。會中，中華電信、中磊、研華、佐臻、工研院、資策會等領航隊成員共同以「4K/8K Live Concert」為主題，向國際展示包括混合實境(MR)智慧眼鏡、行動邊緣運算(MEC)、4K/8K/Edge-AI高效率影像壓縮編碼(HEVC/AVC)、小型基地台(Small Cell)組網、物聯網大平台等台灣自主研發技術。藉由國際電信業者的搭橋接軌，台灣廠商與國際電信營運商積極合作交流，將有助加速台灣的5G產業布局。

中華電信表示，為及早掌握5G發展，中華電信積極參與NGMN運作，目前為該聯盟全球主要29個電信營運商會員之一，並派一席董事參與董事會運作。中華電信林國豐執行副總表示：「中華電信加入NGMN的意義，在於結合全球各大電信業者力量，共同為未來5G技術規格的制定發揮影響力，及早掌握全球對於5G應用服務的需求。此次參與NGMN展示，目的在帶領台灣產業發揮既有硬體製造優勢，結合資通訊軟實力積極開發各種創新應用，提升軟體、內容與創新能力，及早布局5G商機，讓台灣ICT產業在全球5G價值鏈扮演重要角色。」

NGMN聯盟執行長Peter Meissner表示：「我們很高興中華電信及其團隊帶來令人印象深刻的展示，充分展現台灣ICT產業的研發及創新能力。有了中華電信的參與，讓NGMN與台灣各垂直產業的連結更加緊密，對5G產業的推動更加順利，同時也為中華電信團隊在國際5G市場留下紮實的合作基礎。」

中華電信此次以自主研發之「5G智慧管+」及「IoT智慧聯網大平台」解決方案參加NGMN展示。「5G智慧管+」採用行動邊緣運算技術（MEC）及軟體定義網路（SDN）技術，提供彈性管理上網使用、頻寬及使用服務等功能，可應用AI人臉辨識、行動SNG、AR遠端協作、自主管理上網頻寬、依據地點決定上網使用權及自主管理使用服務等創新服務。「IoT智慧聯網大平台」符合國際OCF及國內家電TaiSEIA 101之產業標準介面，採用開放協定及應用服務API，提供方便快速、安全彈性、多元智慧的物聯網服務開發與營運環境。