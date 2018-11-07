南寶公司股票上市案　11月8日起受理競價拍賣

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）南寶樹脂化學工廠股份有限公司(股票代碼：476 6）11月8日起受理競價拍賣作業， 承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股66. 78元，並於11月8日起開始競價拍賣到11月12日結束，於1 1月14日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1 .15倍(76.80元)為承銷價格的上限。

富邦證券負責輔導此次競價拍賣作業，富邦證券資深副總經理吳春敏表示， 南寶公司此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣者計有8, 127千股，公開申購計有2,031千股，競拍底價每股訂為66 .78元，依投標價格高者優先得標， 每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價， 以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.15倍 為承銷價格上限，並於11月16日開始公開申購。

南寶公司深耕接著劑及建築、工業、家具用塗料市場已逾半世紀， 且長久以來為知名運動品牌商指定鞋用接著劑及相關產品供應商。 該公司產品線齊全、品質穩定及服務優良，於市場上已建立良好信譽 ，穩定之客戶群為該公司營收的基礎， 而來自不同產業及地區的客戶群， 得以分散及降低受單一產業及單一地區景氣波動之影響。

南寶公司於接著劑合成技術上已深根多時， 並累積專業之接著劑合成與應用技術等核心技術， 可提供客戶全方位解決方案，已建立良好信譽並深獲客戶肯定， 在台灣、中國大陸、澳洲及東南亞等市場市占率及市場能見度皆高， 客戶群穩定度高且多為國際知名大廠。此外， 南寶公司在既有合成樹脂核心技術及材料基礎下， 積極持續創新開發關鍵性技術及新產品領域如碳纖樹脂為生產碳纖布 所需，可廣泛應用於筆電底蓋、 運動產品及汽車內裝等及高階感壓膠可應用於光學產品製程用保護膜 等，將產品的應用面拓展於光電、運動休閒及汽車工業等產業， 有助於開拓新營收、獲利來源，提供南寶公司未來營運成長空間。

南寶公司在產能擴充部分，台灣感壓膠廠及南越大登廠已於2017 年下半年度陸續啟用，產能增加能提供未來營運持續成長的基礎。 另為因應中國大陸環保政策趨嚴， 已規劃於化工專區新設南通南寶及郁南南寶等二家公司， 預計未來建廠完成後將有助於南寶公司拓展大陸市場能力、 提升集團產能，並擴大營運規模及爭取獲利契機， 有利於南寶公司未來發展。

2017年度，南寶公司營業收入為146億元，毛利率為26. 84%，每股稅後盈餘（EPS）為8.22元， 經營成效及營收獲利表現良好，2018年股東會決議通過發放現金 股利5元，回饋股東對公司的支持。