證交所前進印尼招商  三箭齊發壯大台灣資本市場

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）證交所響應新南向政策，積極推動海外臺商回臺上市，今年度已前往新加坡、馬來西亞、泰國、越南及澳洲等新南向國家招商。本次赴印尼雅加達推動臺商上市，拜訪印尼證券交易所(IDX)以及提供在印尼深耕已久之臺資企業申請上市及產業升級等諮詢服務，戮力將臺灣資本市場推向國際舞台，壯大資本市場規模。

印尼係東協地區享有最大人口紅利的國家，輔以天然資源豐富，早已吸引眾多臺商進駐發展。為瞄準印尼市場，證交所於11月5日起，一連數日拜訪當地臺商企業，並與勤業眾信聯合會計師事務所、福邦證券及建業法律事務所共同舉辦「前進臺灣資本市場說明會」，以增進當地企業對臺灣資本市場的瞭解及強化雙方交流，獲得當地臺商團體的熱列迴響，藉由臺灣資本市場平台，深化臺、印雙方的連結。

證交所持續深化與東協地區資本市場合作，由簡立忠總經理於11月7日拜會印尼證券交易所(IDX)總經理Mr. Inarno Djajadi，洽談雙邊合作事宜。印尼證交所積極扶持國內中小企業走向資本市場，並爭取跨國企業在印尼子公司於當地第二上市，亦於2016年7月赴證交所進行人員交流，並由證交所講授「外國企業上市專題」課程。此次會談，雙方首長已就國際合作、上市推動業務及資訊分享等議題交換意見，強化臺、印兩國證券市場未來合作關係。

另外，證交所首次鎖定與工研院技術交流之海外臺商，攜手上市輔導中介機構暨工研院代表，共同赴印尼臺資企業，分享臺灣資本市場動態及提供臺商「一站式」諮詢服務。該招商模式將鼓勵企業提早為未來上市做準備，俟營運規模達上市條件即可加速進入資本市場。加強行銷臺灣證券市場平臺，支持企業永續發展的推手。

簡立忠總經理表示，臺灣資本市場面對亞太資本市場密切之競合關係，證交所將乘勢掌握時機，積極推動新南向企業來臺上市掛牌，除充實上市案源、期為資本市場注入活水外，亦可使臺灣投資人分享泛東協地區經濟成長的果實。除此之外，證交所亦會更積極連結鄰近資本市場，以國際化對抗邊緣化，謀求資本市場發行面及交易面之策略合作，俾使臺灣資本市場能更加繁榮。