「台紐經濟聯席會議」復會　台北盛大召開

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）「2018年台紐經濟聯席會議」7日台北舉行，紐方代表團由紐西蘭前駐台代表、紐台經濟協進會（New Zealand-Taiwan Business Council, NZTBC）范千里主席（Mr. Charles Finny），率領紐西蘭33位政商界人士與會，建立兩國民間交流、拓展經貿商機的橋樑。

國經協會自1985年舉辦台紐經濟聯席會議，係促進兩國企業界溝通、交流之重要平台，雙邊會議因故於2008年起中斷，經我國經濟部王美花次長、駐紐西蘭台北經濟文化代表處等積極推動之下，民間會議於今年復會，重新建立兩國民間交流、拓展經貿商機的橋樑。

此次紐西蘭團包括威靈頓商會執行長Mr. John Milford、台紐乳品公司（Fonterra (Ing.) Ltd., Taiwan Branch）李國禎董事長、紐西蘭虛擬／擴增實境協會創會主席Mr. Michael Gregg、紐台原住民經濟協進會創會主席Mr. Douglas Gartner等，來台出席經濟聯席會議，會議由中華民國國際經濟合作協會紐西蘭委員會黃育徵主任委員（台灣糖業公司董事長）與范千里主席共同主持，兩國報名出席者共131位。

本屆會議我國出席貴賓包括經濟部王美花次長、經濟部國際貿易局楊珍妮局長、農業科技研究院陳建斌院長、行政院經貿談判辦公室邱陳煜談判代表、經濟部中小企業處楊佳憲副組長、崇越科技股份有限公司賴杉桂董事長、茂泰生技股份有限公司董事長華偉傑博士。王美花次長與紐西蘭商工辦事處涂慕怡（Ms. Moira Turley）代表於大會開幕典禮中致詞指導，大會產業議題包含「創新」、「食品產業」、「台紐原住民經貿發展」。開幕典禮中紐方持別安排毛利族祈福儀式，配合此次會議新加入之有關台紐原住民合作議題，加強兩國原住民全面性交流實質關係。

今年會議討論主軸特別配合新政府推動之五大創新產業及新南向政策，持續發掘合作新商機。本會另安排紐方訪客參訪南港軟體園區，藉機瞭解我國在軟體發展方面的實力。

我國政府自2016年執行新南向政策以來，已頗有斬獲，我國與新南向國家的貿易額成長超過10%，許多新南向國家政府及企業皆對新南向政策表示興趣，主動前來洽詢合作機會。紐國政府與業界多年來積極開拓我國市場，自從臺紐經濟合作協議（ANZTEC）於2013年生效以來，我國對紐西蘭出口成長25%。如今所有臺灣出口至紐西蘭的產品，均享有免關稅待遇。同時，將近99%紐西蘭出口至臺灣的產品，亦可豁免關稅。紐西蘭航空公司於今年11月1日開航兩國直飛航線，便利兩國業者來往與觀光交流。