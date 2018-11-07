因懷念與侯孝賢合作　法坎城影后屢拍亞洲電影　

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）法國影壇天后茱麗葉畢諾許，是影史上第一位達成影展大滿貫影后殊榮（柏林影展、坎城影展、威尼斯影展）的女星，也得過奧斯卡最佳女配角獎。近年陸續跨出歐美影壇，茱麗葉畢諾許特別鍾情與亞洲導演合作，這回則與由2020年東京奧運指定導演及日本當代才女編導河瀨直美合作，推出新片《聖草之愛》，在奈良美麗的森凜中譜出一段戀曲。

根據電影發行商亮點國際影業，茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）提及此次之所以會選擇接拍《聖草之愛》一片，是因為她很懷念當年與臺灣導演侯孝賢合作《紅氣球》（Flight of the Red Balloon）的美好經驗。

茱麗葉畢諾許表示，亞洲導演執導文藝戲，多半都頗為溫柔，所以演起來特別有感覺與意境。而跟侯孝賢合作之後，也讓她學到許多東方電影的拍攝精神與哲學，受益良多。

茱麗葉畢諾許近年陸續跨出歐美影壇，特別鍾情與亞洲導演合作，這回跟河瀨直美合作，她也表示，拍片期間每天早睡早起，徹底吸收奈良縣山林的自然精華，讓身心都有一分洗滌清爽感，對於片中濃郁感情的詮釋大有幫助。

► 《聖草之愛》劇照（照片來源：亮點國際影業提供）

《聖草之愛》描述日本奈良縣山間，傳說有一聖草，名為「幻願」，每997年才出現一回。法國女作家珍娜（茱麗葉畢諾許飾）因懷有不可告人的秘密，決定前來尋找聖草，並因此結識了當地的守山員友男（永瀨正敏飾），在傳說真假虛實之間，兩人也逐漸發展出一段撲朔迷離的情感。