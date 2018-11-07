火鍋料暗藏陷阱　吃到飽熱量等同10碗白飯

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）天氣逐漸轉涼，正是享用火鍋的季節，但火鍋經常使用的食材、配料及飲料亦處處隱含著陷阱，不自覺的攝取過多熱量；若以吃到飽可能吃到的份量估算，一餐可能會攝取到近2800大卡，約相當於10碗白飯的熱量，已是60公斤成人一天的熱量需求。

為顧及民眾健康和身材，國健署依據早前公布「我的餐盤」口訣，建議民眾透過控制飲食份量及選擇火鍋食材，讓自己吃得更健康。

原則1、蔬菜要多吃：

每餐的蔬菜量建議比1個拳頭再多一點，由於蔬菜類相較於其他火鍋食材具有低熱量、高營養價值的特性，建議吃火鍋時可以比平常吃更多蔬菜以增加飽足感。多攝取當季新鮮蔬菜及各式菇類，其富含的纖維素亦可幫助排便及維持腸道的健康。

原則2、全穀雜糧吃適量：

吃火鍋可搭配各式各樣的全穀雜糧類食物來取代白飯，像是：南瓜、芋頭等根莖類及雜糧類食物，以及麵、冬粉及米粉等。這些常用的食材因具有體積較大或煮熟後吸水體積膨脹程度較高之特性，故建議每餐總計可以吃到約為您的2個拳頭大。

原則3、肉類選低脂不過量：

建議所吃的豆魚蛋肉類食物份量之總和，其大小及厚度大約為您的一個掌心大，並且選擇的優先順序以豆類及其製品為先，其次為魚類、海鮮類及蛋類，最後才選擇肉類。若選擇肉類時，建議以白肉（例如雞肉、鴨肉）取代紅肉（例如牛肉、豬肉），並且選擇脂肪含量較低的部位（例如以里肌肉片取代五花肉片）。

原則4、以水果取代甜點：

吃火鍋時建議以1個拳頭大小的水果取代甜點。

原則5、少油調味選天然：

選擇火鍋湯頭時，建議以昆布湯取代高熱量、高脂肪及高鈉含量的麻辣湯；選擇配料時，建議減少使用高熱量、高脂肪含量及高鈉含量的調味料，如：沙茶醬、豆瓣醬、胡麻醬等，可多選擇選擇蔥、薑、蒜及香菜等新鮮食材提味，並搭配1茶匙的堅果種子，如：花生粉或芝麻粉。

原則6、少糖飲選乳品：

過量攝取含糖飲料可能造成肥胖及代謝症候群等疾病發生，建議飲用白開水、無糖茶水或乳製品取代含糖飲料，若欲進一步增添風味建議可以搭配乳品。