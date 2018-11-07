臺電競隊因國籍遭除名　外交部：全力維護我國選手權利

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）我國電競選手代表臺灣參加英特爾極限高手盃大賽資格賽，卻因國籍未選擇中國，而被判取消資格一事，外交部今（7）日回應，表示已指示駐法蘭克福辦事處近洽位在德國科隆的主辦單位，盼全力維護我國選手的權利。

媒體報導，臺灣代表隊「Sad Story」參加2019 Katowice ESEA資格賽，因國籍未選擇中國而喪失參賽權，外交部今日回應，該活動主辦單位Turtle Entertainment公司的總部設於德國科隆，外交部已於第一時間指示駐法蘭克福辦事處，立即進洽主辦單位瞭解相關情形，表達我政府高度關切及嚴正立場，全力維護我國選手應有的參賽權利。

代表隊成員CrazyFace昨（6）日透過臉書表示，雖然他們第一場比賽以16比1勝出，但卻因國籍問題直接被取消資格，「我們很久以前也是以為要報中國比賽，但是中國比賽需要中國護照，這次也是規則寫說國家就是你得（的）護照，問題是我們的護照是綠色的TAIWAN不是紅色得（的）CHINA...」。

外交部強調，平等參與各式國際競賽是我國人應有權利，外交部呼籲所有國際賽事的主辦單位，應秉持公正公平的原則，讓所有參賽者憑藉自身實力爭取榮譽，不應受特定國家的政治立場影響，剝奪參賽者權益。

外交部提及，面對外在環境的挑戰，外交部及所有駐外館處將持續努力，全力捍衛國家尊嚴及國人權益，讓臺灣的軟實力在世界舞臺發光發熱。